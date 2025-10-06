Меркель: Польша и страны Балтии заблокировали прямые переговоры с Россией

Причиной такого решения, по ее словам, стали опасения, что страны ЕС не смогут выработать единую политику по отношению к России.

Невозможность напрямую вести переговоры с Путиным, подчеркнула она, повлияла на дальнейшее развитие событий.

«Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», — отметила она. По словам Меркель, это будет возможно, если Европа «выступит в качестве реального сдерживающего фактора и поддержит Украину».

Также в интервью Меркель заявила, что не считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «троянским конем» России в Европе. При этом, по словам Меркель, она не поддерживает решение Венгрии не отказываться от импорта российских энергоносителей.