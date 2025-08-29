Мэр Риги в шоке: у депутатов проблемы с принятием решений

«Больше всего в последние месяцы меня шокировало то, что есть проблемы с тем, чтобы довести вопросы до руководства. Иногда, очевидно, люди боятся или им неудобно», — сказал он.

Так он ответил на замечание о том, что Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы отказал в разрешении перевозчикам зерна пересекать центр города из-за интенсивных ремонтных работ на улицах, указав, что нельзя сделать исключение только для сельскохозяйственного тяжёлого транспорта, а зелёный свет пришлось бы дать всему грузовому транспорту.

Клейнбергс также рассказал, что на запрос фермеров не было ответа в течение месяца. По его мнению, случившееся — пример того, почему департаменту немедленно нужен новый директор. «Потому что сейчас там фактически нет руководства», — отметил он.

Как сообщалось, департамент пояснил, что отмена существующих ограничений на движение грузового транспорта позволила бы всем водителям грузовиков воспользоваться этими изменениями, что, в свою очередь, привело бы к ещё большим пробкам и затруднило бы движение в городе. С учётом этого департамент решил не отменять действующие ограничения на движение грузового транспорта.

Такое решение вызвало возмущение у «Крестьянского Сейма», после чего к решению вопроса подключился министр сельского хозяйства Армандс Краузе (Союз зелёных и крестьян), напомнив о введённом чрезвычайном положении в сельском хозяйстве.

Позже вмешался и мэр Риги, который поручил с 3 сентября обеспечить фермерам возможность доставлять урожай в Рижский порт. «Я считаю, что решение Департамента внешнего пространства и мобильности было ошибочным. Поэтому я поручил с 3 сентября обеспечить, чтобы зерновой транспорт мог круглосуточно доставляться в Рижский порт, чтобы не задерживать поставки урожая фермерам», — ранее указал мэр.