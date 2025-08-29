Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мэр Риги в шоке: у депутатов проблемы с принятием решений

Редакция PRESS 29 августа, 2025 12:12

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

«Больше всего в последние месяцы меня шокировало то, что есть проблемы с тем, чтобы довести вопросы до руководства. Иногда, очевидно, люди боятся или им неудобно», — сказал он.

Так он ответил на замечание о том, что Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы отказал в разрешении перевозчикам зерна пересекать центр города из-за интенсивных ремонтных работ на улицах, указав, что нельзя сделать исключение только для сельскохозяйственного тяжёлого транспорта, а зелёный свет пришлось бы дать всему грузовому транспорту.

Клейнбергс также рассказал, что на запрос фермеров не было ответа в течение месяца. По его мнению, случившееся — пример того, почему департаменту немедленно нужен новый директор. «Потому что сейчас там фактически нет руководства», — отметил он.

Как сообщалось, департамент пояснил, что отмена существующих ограничений на движение грузового транспорта позволила бы всем водителям грузовиков воспользоваться этими изменениями, что, в свою очередь, привело бы к ещё большим пробкам и затруднило бы движение в городе. С учётом этого департамент решил не отменять действующие ограничения на движение грузового транспорта.

Такое решение вызвало возмущение у «Крестьянского Сейма», после чего к решению вопроса подключился министр сельского хозяйства Армандс Краузе (Союз зелёных и крестьян), напомнив о введённом чрезвычайном положении в сельском хозяйстве.

Позже вмешался и мэр Риги, который поручил с 3 сентября обеспечить фермерам возможность доставлять урожай в Рижский порт. «Я считаю, что решение Департамента внешнего пространства и мобильности было ошибочным. Поэтому я поручил с 3 сентября обеспечить, чтобы зерновой транспорт мог круглосуточно доставляться в Рижский порт, чтобы не задерживать поставки урожая фермерам», — ранее указал мэр.

Успели искупаться? Вода на пляжах Риги уже остыла

Новости Латвии 12:43

Новости Латвии 0 комментариев

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

Нужна помощь: полиция разыскивает пропавшего без вести парня

ЧП и криминал 12:08

ЧП и криминал 0 комментариев

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

Уиткофф неверно передал Трампу требования Путина: Reuters

Важно 12:01

Важно 0 комментариев

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

«Единство» протанцует миллиарды, а расплачиваться то вам! Шлесерс о трёх поездах на длинной трассе

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

Питайтесь воздухом и патриотизмом: правящие не хотят урезать себе зарплаты, лучше сэкономят на малоимущих

Важно 11:35

Важно 0 комментариев

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

Телефоны под замком: в латвийских школах — новые правила

Новости Латвии 11:34

Новости Латвии 0 комментариев

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

