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Мэр Риги поручил Rīgas meži выкупить часть леса у шведской компании

© LETA 27 января, 2025 12:14

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис поручил исполнительному директору города Янису Ланге совместно с муниципальным предприятием ООО "Rīgas meži" рассмотреть возможность приобретения части лесов в Латвии, которые планирует продать крупнейшая в Швеции ассоциация лесовладельцев и лесопромышленная группа "Sodra", сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

"Ситуацию, когда на продажу выставлены большие площади латвийского леса, я рассматриваю как со стратегической точки зрения на государственном уровне, так и с экономической. В нынешних геополитических условиях, с точки зрения государства, я считаю, что мы должны использовать все возможности, чтобы сохранить эти леса в нашей собственности - это вопрос национальной безопасности", - сказал Кирсис.

Самоуправление отмечает, что для "Rīgas Meži", четвертого по величине лесохозяйственного предприятия страны, это будет возможность расширить свою деятельность и поставить новые цели.

Кроме того, будет обсуждаться возможность совместного приобретения лесов с другими предприятиями отрасли.

"Sodra" объявила о планах по продаже лесной недвижимости и связанных с ней предприятий в странах Балтии. "Sodra" владеет в общей сложности около 153 000 гектаров земли в Эстонии и Латвии, большая часть которых - около 135 000 гектаров - находится в Латвии. Эти леса занимают около 2 % территории нашей страны.

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