Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 16. Января Завтра: Lida, Lidija
Доступность

Меньше детей — дольше жизнь? Учёные нашли жёсткое правило старения млекопитающих

Редакция PRESS 16 января, 2026 17:15

Наука 0 комментариев

Звучит почти как провокация, но биология оказалась беспощадно честной: чем меньше размножаешься — тем дольше живёшь. К такому выводу пришли учёные после масштабного исследования млекопитающих — от мышей до слонов.

Международная команда, в которую вошли исследователи из Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, проанализировала данные по 117 видам млекопитающих из зоопарков и океанариумов по всему миру, а также изучила десятки предыдущих научных работ. Итог удивил даже самих авторов: подавление размножения увеличивает продолжительность жизни в среднем примерно на 10%, а иногда — намного больше.

Логика проста и жестока. У организма ограниченный «энергобюджет». Его можно тратить либо на детей, либо на собственное тело. Слон живёт до 80 лет, но рожает всего несколько детёнышей. Мышь — наоборот: живёт пару лет, зато способна произвести десятки потомков. Эволюция заставляет выбирать.

Самое интересное — мужчины и женщины (и самцы с самками) платят за размножение по-разному. У самцов дополнительная жизнь появляется только в одном случае — если убрать влияние тестостерона. Кастрированные самцы живут дольше, потому что становятся менее агрессивными, меньше рискуют и реже погибают в драках или опасных ситуациях. Вазэктомия, кстати, такого эффекта не даёт — дело именно в гормонах.

У самок всё иначе. Любая форма подавления размножения — гормональная или хирургическая — увеличивает продолжительность жизни. Причина прозаичная: беременность, роды и выкармливание — колоссальная нагрузка. Организм буквально работает на износ, и если этот этап убрать, ресурсы идут на поддержание здоровья и иммунитета.

В некоторых случаях цифры выглядят почти шокирующе. Самки гамадрилов в зоопарках, получавшие гормональную контрацепцию, жили на 29% дольше, а кастрированные самцы — на 19% дольше обычных. При этом самки с подавленным размножением реже умирали от инфекций — иммунитет у них оказывался крепче.

Учёные осторожно заглядывают и в сторону людей. Исторические данные о евнухах в Корее до XIX века показывают, что они жили примерно на 18% дольше других мужчин — но эти цифры до сих пор вызывают споры. У женщин всё сложнее: современные медицинские данные показывают, что стерилизация по неонкологическим причинам почти не меняет продолжительность жизни, но может влиять на здоровье в пожилом возрасте.

Главный вывод звучит без сантиментов: размножение — это дорого. С точки зрения эволюции это всегда компромисс между «оставить потомство» и «прожить подольше». Природа не моралист и не романтик — она просто ведёт бухгалтерию энергии.

Биология тихо шепчет то, что не принято говорить вслух — иногда путь к долгой жизни лежит не через детей, а мимо них.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Гренландия — новый Крым? Трамп давит на Европу
Важно

Гренландия — новый Крым? Трамп давит на Европу (1)

Андрей Козлов: следующий шаг — запретить говорить по телефону на русском?
Важно

Андрей Козлов: следующий шаг — запретить говорить по телефону на русском? (2)

«Совесть проснулась?» Адамсонсу скостили четыре месяца, оставив 8 лет. У защиты остаются вопросы
Эксклюзив

«Совесть проснулась?» Адамсонсу скостили четыре месяца, оставив 8 лет. У защиты остаются вопросы (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бундесвер прибыл в Гренландию для арктической миссии

Мир 20:50

Мир 0 комментариев

Немецкие военные вылетели с датского военного аэродрома Каруп в Гренландию и вместе с датскими солдатами направились в столицу острова Нуук. Как сообщает BILD, Министерство обороны Германии подтвердило, что на борту были военнослужащие ВВС, ВМС и сухопутных сил, а также логисты и эксперты по авиаперевозкам - всего 15 солдат и офицеров.

Немецкие военные вылетели с датского военного аэродрома Каруп в Гренландию и вместе с датскими солдатами направились в столицу острова Нуук. Как сообщает BILD, Министерство обороны Германии подтвердило, что на борту были военнослужащие ВВС, ВМС и сухопутных сил, а также логисты и эксперты по авиаперевозкам - всего 15 солдат и офицеров.

Читать
Загрузка

Пожар под Ригой расследуют полиция и спасатели

Новости Латвии 20:15

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту трагического пожара в Кекавской волости. Возможные версии произошедшего пока публично не раскрываются. Расследование ведется по разделу Уголовного закона о преступлениях против собственности.

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту трагического пожара в Кекавской волости. Возможные версии произошедшего пока публично не раскрываются. Расследование ведется по разделу Уголовного закона о преступлениях против собственности.

Читать

Арктика сошла с ума: самый холодный воздух зимы ещё в пути!

Всюду жизнь 19:47

Всюду жизнь 0 комментариев

Зима решила напомнить, кто здесь главный. Над северным полушарием начал разваливаться полярный вихрь — гигантская атмосферная «стена», которая обычно удерживает арктический холод у полюса. Когда она даёт трещину, холодный воздух вырывается наружу. И именно это сейчас происходит.

Зима решила напомнить, кто здесь главный. Над северным полушарием начал разваливаться полярный вихрь — гигантская атмосферная «стена», которая обычно удерживает арктический холод у полюса. Когда она даёт трещину, холодный воздух вырывается наружу. И именно это сейчас происходит.

Читать

Самые спокойные животные планеты: кто вообще никуда не спешит?

Животные 19:25

Животные 0 комментариев

Есть животные, рядом с которыми хочется говорить тише. Они не бегут, не дергаются, не паникуют. Они просто живут, будто время для них — рекомендация, а не правило. И что удивительно — именно такой стиль оказался невероятно успешным.

Есть животные, рядом с которыми хочется говорить тише. Они не бегут, не дергаются, не паникуют. Они просто живут, будто время для них — рекомендация, а не правило. И что удивительно — именно такой стиль оказался невероятно успешным.

Читать

Гренландия — новый Крым? Трамп давит на Европу

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Европа в оцепенении: президент США Дональд Трамп последовательно продолжает курс на усиление американского контроля над Гренландией. О возможных сценариях и последствиях для Европы рассуждает Дирк Эммерих в колонке «Берлинский инсайдер» на Deutsche Welle.

Европа в оцепенении: президент США Дональд Трамп последовательно продолжает курс на усиление американского контроля над Гренландией. О возможных сценариях и последствиях для Европы рассуждает Дирк Эммерих в колонке «Берлинский инсайдер» на Deutsche Welle.

Читать

Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла из продажи сети магазинов «Mere» различные мясные продукты с истёкшим сроком годности, сообщила агентству LETA служба.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла из продажи сети магазинов «Mere» различные мясные продукты с истёкшим сроком годности, сообщила агентству LETA служба.

Читать

Рига подписала контракт на проектирование и реконструкцию Вантового моста

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

Рижская муниципалитет в пятницу заключил договор на проектирование и реконструкцию Вантового моста, сообщили агентству LETA в городской администрации.

Рижская муниципалитет в пятницу заключил договор на проектирование и реконструкцию Вантового моста, сообщили агентству LETA в городской администрации.

Читать