Меньше детей — дольше жизнь? Учёные нашли жёсткое правило старения млекопитающих

Международная команда, в которую вошли исследователи из Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, проанализировала данные по 117 видам млекопитающих из зоопарков и океанариумов по всему миру, а также изучила десятки предыдущих научных работ. Итог удивил даже самих авторов: подавление размножения увеличивает продолжительность жизни в среднем примерно на 10%, а иногда — намного больше.

Логика проста и жестока. У организма ограниченный «энергобюджет». Его можно тратить либо на детей, либо на собственное тело. Слон живёт до 80 лет, но рожает всего несколько детёнышей. Мышь — наоборот: живёт пару лет, зато способна произвести десятки потомков. Эволюция заставляет выбирать.

Самое интересное — мужчины и женщины (и самцы с самками) платят за размножение по-разному. У самцов дополнительная жизнь появляется только в одном случае — если убрать влияние тестостерона. Кастрированные самцы живут дольше, потому что становятся менее агрессивными, меньше рискуют и реже погибают в драках или опасных ситуациях. Вазэктомия, кстати, такого эффекта не даёт — дело именно в гормонах.

У самок всё иначе. Любая форма подавления размножения — гормональная или хирургическая — увеличивает продолжительность жизни. Причина прозаичная: беременность, роды и выкармливание — колоссальная нагрузка. Организм буквально работает на износ, и если этот этап убрать, ресурсы идут на поддержание здоровья и иммунитета.

В некоторых случаях цифры выглядят почти шокирующе. Самки гамадрилов в зоопарках, получавшие гормональную контрацепцию, жили на 29% дольше, а кастрированные самцы — на 19% дольше обычных. При этом самки с подавленным размножением реже умирали от инфекций — иммунитет у них оказывался крепче.

Учёные осторожно заглядывают и в сторону людей. Исторические данные о евнухах в Корее до XIX века показывают, что они жили примерно на 18% дольше других мужчин — но эти цифры до сих пор вызывают споры. У женщин всё сложнее: современные медицинские данные показывают, что стерилизация по неонкологическим причинам почти не меняет продолжительность жизни, но может влиять на здоровье в пожилом возрасте.

Главный вывод звучит без сантиментов: размножение — это дорого. С точки зрения эволюции это всегда компромисс между «оставить потомство» и «прожить подольше». Природа не моралист и не романтик — она просто ведёт бухгалтерию энергии.

Биология тихо шепчет то, что не принято говорить вслух — иногда путь к долгой жизни лежит не через детей, а мимо них.

