Мекка становится слишком жаркой даже для паломников

Редакция PRESS 29 мая, 2026 13:11

Всюду жизнь

Миллионы людей едут в Мекку не за отпуском. Для мусульман хадж является одним из главных религиозных событий жизни. Но теперь к духовному испытанию всё чаще добавляется другое: жара, от которой трудно спрятаться даже подготовленному человеку.

Новый климатический анализ показывает, что климат Мекки уже заметно изменился. Температуры около 40°C, которые раньше были в первую очередь летней историей, теперь регулярно возможны уже в мае.

Для паломников это особенно важно. Хадж проходит по исламскому лунному календарю, поэтому каждый год смещается по сезонам. Иногда он попадает на более прохладные месяцы, иногда на самые тяжёлые. Но если жара приходит всё раньше и держится всё дольше, безопасного окна становится меньше.

В 2024 году хадж уже стал трагическим предупреждением: во время экстремальной жары погибли более тысячи паломников. Саудовские власти после этого расширяли тень, охлаждающие зоны и медицинскую помощь. Но когда на одном маршруте находятся сотни тысяч и миллионы людей, даже хорошие меры не отменяют главного риска.

Самое неприятное в новой оценке звучит так: без быстрого сокращения выбросов опасная жара может стать для хаджа почти круглогодичной проблемой к концу века.

Для туриста 40°C означает испорченный отпуск. Для пожилого паломника, человека с болезнями сердца, диабетом или слабой подготовкой это уже может быть вопросом жизни.

Мекка остаётся священным местом. Но климат всё меньше похож на фон, который можно просто переждать в тени. Он становится участником события.

Права жителей важнее: омбудсмен резко высказалась о мигрантах

Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД

Если сегодня мобилизация: права и обязанности жителей Латвии в военное время

Сможет ли Кулберг изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается

Важно

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Польским королям заглянули в ДНК — и старая легенда стала выглядеть не так красиво

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

Вода в реках прогрелась до +17, но купаться рано

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

Удар по Румынии: НАТО срочно обсуждает ответ России

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

Учёные придумали, как исправлять зрение без лазера. Пока звучит почти как фантастика

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

Экономика Латвии растёт, но тревоги только крепнут

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

