Мекка становится слишком жаркой даже для паломников

Новый климатический анализ показывает, что климат Мекки уже заметно изменился. Температуры около 40°C, которые раньше были в первую очередь летней историей, теперь регулярно возможны уже в мае.

Для паломников это особенно важно. Хадж проходит по исламскому лунному календарю, поэтому каждый год смещается по сезонам. Иногда он попадает на более прохладные месяцы, иногда на самые тяжёлые. Но если жара приходит всё раньше и держится всё дольше, безопасного окна становится меньше.

В 2024 году хадж уже стал трагическим предупреждением: во время экстремальной жары погибли более тысячи паломников. Саудовские власти после этого расширяли тень, охлаждающие зоны и медицинскую помощь. Но когда на одном маршруте находятся сотни тысяч и миллионы людей, даже хорошие меры не отменяют главного риска.

Самое неприятное в новой оценке звучит так: без быстрого сокращения выбросов опасная жара может стать для хаджа почти круглогодичной проблемой к концу века.

Для туриста 40°C означает испорченный отпуск. Для пожилого паломника, человека с болезнями сердца, диабетом или слабой подготовкой это уже может быть вопросом жизни.

Мекка остаётся священным местом. Но климат всё меньше похож на фон, который можно просто переждать в тени. Он становится участником события.