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«Майонез стоил два евро, теперь уже четыре»: корзина с дешевыми продуктами пока остается пустой (1)

Редакция PRESS 12 июня, 2025 10:22

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LETA

Корзина с товарами по сниженным ценам, которую анонсировали в конце мая, до сих пор не появилась в магазинах. Покупатели разочарованы, торговые сети ссылаются на сложности в реализации, а цифровой инструмент для сравнения цен и вовсе задерживается из-за юридических преград. Почему процесс буксует, и когда всё-таки можно ожидать обещанное снижение цен, разбирался LSM+.

Корзину низких цен, в которую войдут, например, самый дешёвый хлеб, молоко, яйца, овощи и другие продукты, мы на этой неделе пока не увидим. Обязательство снизить цены на продукты потребует больше времени, чем изначально надеялись и обещали.

«Ничего не дешевеет. Всё становится только дороже и дороже», — жалуется Инта.

«Я пенсионерка, поэтому всегда ищу, где дешевле. Иначе трудно выжить на пенсию», — говорит Светлана.Специальные ценники, брошюры или приложения в интернете — какой способ был бы самым удобным для получения информации о самых дешёвых продуктах? Мнения расходятся. Скорее, покупатели выражают разочарование, что корзины низких цен до сих пор нет.

«Я хожу и смотрю цены. Конечно, замечаю. Все отлично замечают. У меня есть любимые продукты. Я ведь вижу каждый день, как они понемногу дорожают. Мой любимый майонез стоил два евро, теперь уже четыре», — говорит Валдис.

«Но ничего особо не вижу и не чувствую. Пустые обещания! Как всегда! Сначала покажи, что есть. Я приезжаю, вижу и покупаю, а не так, что мне наобещали, я приехал — и ищу по всему магазину. А там ничего нет», — возмущается Гундарс.

Супермаркет Rimi Latvija объясняет — в данный момент корзина самых дешёвых товаров ещё формируется.
«Мы ещё работаем над этим. Пока ничего не завершено. В магазине и так очень много ценников. Введение ещё одного может вызвать путаницу и хаос. Мы ещё не решили окончательно — ставить ценник или нет. В цифровых каналах мы обязательно сделаем поиск этих товаров лёгким и понятным. Конец июня — это более вероятный срок, когда появится первая информация об этом. Про остальных я не могу сказать, но мы стараемся справиться с задачей к концу июня. Если это займёт на неделю-две дольше — может быть. Но надеемся, что нет», — рассказал председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс.

Аналогично и в торговой сети Maxima указывают, что, скорее всего, это не произойдёт на этой неделе.
Корзина с низкими ценами ещё формируется, и магазин не берётся прогнозировать точные сроки.

«Точно сказать не могу, потому что у нас впервые такое сотрудничество, где задействовано так много сторон. И как только это будет внедрено, оно будет заметно и в магазине, и в рекламных материалах, чтобы люди могли это увидеть и сделать осознанный выбор при покупке продуктов», — отметила представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

Скорее всего, задержится и внедрение цифрового инструмента для сравнения цен, который планировался, чтобы покупатели могли удобно и быстро узнать, сколько стоят продукты в разных магазинах. Чтобы Центральное статистическое управление могло работать с данными коммерсантов, необходимо внести изменения в закон, дав ему такое право. Но этому сейчас мешают полученные возражения, которые ещё предстоит обсудить. Только после этого вопрос попадёт в Сейм.

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