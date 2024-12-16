Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

Люди же мешают поездам: волна модернизации «смыла» станцию

© LETA 16 декабря, 2024 12:49

Новости Латвии 0 комментариев

В минувшее воскресенье, когда на железнодорожной линии в Елгаву открылась новая остановка "Медемциемс", в полутора километрах от нее собрались местные жители, чтобы попрощаться с бывшей железнодорожной станцией "Баложи". Решение о переносе станции было принято Советом по общественному транспорту два года назад.

Несмотря на то, что местные жители были этим недовольны, Олайнское самоуправление не стало активно протестовать против решения совета. Однако этим летом самоуправление организовало общественное обсуждение, и его участники почти единогласно выступили против переноса остановки. Но поезд уже ушел - в ходе модернизации была построена платформа станции "Медемциемс" с расчетом на то, что станция "Баложи" больше не будет использоваться.

"Трудно сказать, на чем основывалось решение о переносе станции. Если бы у нас была инфраструктура, чтобы дети могли безопасно добираться до новой остановки, тогда другое дело" - говорит местный житель, пастор Агенскалнской баптистской церкви Эдгарс Мажис.

В социальных сетях недовольство переносом станции высказали и другие жителя края, на что представитель Автотранспортной дирекции Виктор Закис ответил, что решение было принято не сегодня и не вчера. Он напомнил, что в свое время оно обсуждалось с заинтересованными сторонами, в том числе в Совете по общественном транспорту, в котором представлены регионы планирования, непосредственно сотрудничающие с самоуправлениями.

Что касается необходимости переноса станции "Баложи", то, по словам Закиса, этого требовала модернизация железнодорожных платформ, кроме того, исследование показало, что пассажиропоток в Медемциемсе потенциально может быть больше, потому что это более густонаселенный район.

"Статистика показывает, что в среднем на одном рейсе в Баложи садятся или выходят четыре пассажира. В Медемциемсе их число может быть в 2-2,5 раза больше", - отметил он. Кроме того, перенос станции после модернизации путей позволит поездам быстрее набирать скорость, увеличив ее до 140 км в час, и поезда будут быстрее доезжать до Елгавы. Расположение станции "Баложи" на линии прежде этому мешало.

(Latvijas Avīze)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 7 реакций
Комментарии (0) 7 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Почему на школьном автобусе из Алуксне эстонские номера? Ответ простой

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

В начале декабре в социальной сети появилось видео, на котором был запечатлен школьный автобус с символикой Алексне и номерами... Эстонии. Люди стали возмущаться, как же так? Почему самоуправление регистрирует свой транспорт в соседней стране. Ответ оказался прост, пишет la.lv.

В начале декабре в социальной сети появилось видео, на котором был запечатлен школьный автобус с символикой Алексне и номерами... Эстонии. Люди стали возмущаться, как же так? Почему самоуправление регистрирует свой транспорт в соседней стране. Ответ оказался прост, пишет la.lv.

Читать
Загрузка

Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России

Важно 13:43

Важно 0 комментариев

Министры иностранных дел стран ЕС утвердили 15-й пакет санкций за войну РФ против Украины. "Россия продолжает свои бесчеловечные атаки на Украину и украинский народ. Этот пакет санкций является частью нашего ответа, направленного на ослабление российской военной машины и тех, кто делает эту войну возможной, включая китайские компании", - заявила в понедельник, 16 декабря, верховный представитель ЕС Кая Каллас в Брюсселе.

Министры иностранных дел стран ЕС утвердили 15-й пакет санкций за войну РФ против Украины. "Россия продолжает свои бесчеловечные атаки на Украину и украинский народ. Этот пакет санкций является частью нашего ответа, направленного на ослабление российской военной машины и тех, кто делает эту войну возможной, включая китайские компании", - заявила в понедельник, 16 декабря, верховный представитель ЕС Кая Каллас в Брюсселе.

Читать

Любого могут задержать и посадить: МИД просит воздержаться от поездок на праздники в Россию и Белоруссию

Важно 13:36

Важно 0 комментариев

С приближением праздничных выходных Министерство иностранных дел (МИД) напоминает о необходимости воздержаться от посещения Белоруссии и России, где из-за отсутствия правового порядка любой путешественник может быть необоснованно задержан, обвинен и заключен под стражу, сообщает агентство LETA со ссылкой на МИД.

С приближением праздничных выходных Министерство иностранных дел (МИД) напоминает о необходимости воздержаться от посещения Белоруссии и России, где из-за отсутствия правового порядка любой путешественник может быть необоснованно задержан, обвинен и заключен под стражу, сообщает агентство LETA со ссылкой на МИД.

Читать

Meta title – как ухаживать за своей кожей зимой?

PRESS рекомендует 13:35

PRESS рекомендует 0 комментариев

Meta description – Откройте для себя простые и эффективные советы, которые помогут сохранить кожу здоровой и сияющей зимой.

Meta description – Откройте для себя простые и эффективные советы, которые помогут сохранить кожу здоровой и сияющей зимой.

Читать

Полиции хотят разрешить сбивать и сажать дроны

Новости Латвии 13:18

Новости Латвии 0 комментариев

На этой неделе правительство рассмотрит разработанные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к закону, которые предусматривают право полиции сбивать и сажать беспилотные аппараты.

На этой неделе правительство рассмотрит разработанные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к закону, которые предусматривают право полиции сбивать и сажать беспилотные аппараты.

Читать

Из-за пожара в Пардаугаве из жилого дома эвакуировались 37 человек

ЧП и криминал 13:12

ЧП и криминал 0 комментариев

В Риге, в Пардаугаве, в воскресенье из жилого дома из-за пожара были эвакуированы 37 человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

В Риге, в Пардаугаве, в воскресенье из жилого дома из-за пожара были эвакуированы 37 человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Читать

Из-за непогоды 7 тысяч латвийских потребителей сидят без электричества

Новости Латвии 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

Подача электроэнергии в понедельник утром была прервана примерно 6900 клиентам оператора распределительной сети AS "Sadales tīkls" в Латвии, следует из опубликованной информации компании на сайте микроблога "X".

Подача электроэнергии в понедельник утром была прервана примерно 6900 клиентам оператора распределительной сети AS "Sadales tīkls" в Латвии, следует из опубликованной информации компании на сайте микроблога "X".

Читать