Люди же мешают поездам: волна модернизации «смыла» станцию

Несмотря на то, что местные жители были этим недовольны, Олайнское самоуправление не стало активно протестовать против решения совета. Однако этим летом самоуправление организовало общественное обсуждение, и его участники почти единогласно выступили против переноса остановки. Но поезд уже ушел - в ходе модернизации была построена платформа станции "Медемциемс" с расчетом на то, что станция "Баложи" больше не будет использоваться.

"Трудно сказать, на чем основывалось решение о переносе станции. Если бы у нас была инфраструктура, чтобы дети могли безопасно добираться до новой остановки, тогда другое дело" - говорит местный житель, пастор Агенскалнской баптистской церкви Эдгарс Мажис.

В социальных сетях недовольство переносом станции высказали и другие жителя края, на что представитель Автотранспортной дирекции Виктор Закис ответил, что решение было принято не сегодня и не вчера. Он напомнил, что в свое время оно обсуждалось с заинтересованными сторонами, в том числе в Совете по общественном транспорту, в котором представлены регионы планирования, непосредственно сотрудничающие с самоуправлениями.

Что касается необходимости переноса станции "Баложи", то, по словам Закиса, этого требовала модернизация железнодорожных платформ, кроме того, исследование показало, что пассажиропоток в Медемциемсе потенциально может быть больше, потому что это более густонаселенный район.

"Статистика показывает, что в среднем на одном рейсе в Баложи садятся или выходят четыре пассажира. В Медемциемсе их число может быть в 2-2,5 раза больше", - отметил он. Кроме того, перенос станции после модернизации путей позволит поездам быстрее набирать скорость, увеличив ее до 140 км в час, и поезда будут быстрее доезжать до Елгавы. Расположение станции "Баложи" на линии прежде этому мешало.

(Latvijas Avīze)