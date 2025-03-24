Кризис демократии уже наступил

-Влияние ЕС в мире уменьшилось, но желание влиять на мир осталось. Более того, действия, которые должны были направить ЕС в нужное русло, были предприняты не совсем разумно. Лидеры ЕС поступили не слишком дальновидно, вообразив, что многие захотят последовать в указанном Европой направленииз - я имею в виду демократический путь. Ни для кого не секрет, что кризис демократического капитализма уже наступил. К сожалению, политики оказались неспособны своевременно оценить ситуацию.

Людей сводят с ума криками о скором нападении

-Существующая концепция национальной обороны не кажется мне серьезной. Ну, как те заборы [на границе]. Это бизнес для определенных компаний. Но «беженцы» берут палки и проникают через эти заборы без лишнего шума. Или вопрос о минах. Возможно, было бы полезно узнать, каков опыт Украины и других стран с этими минами.

Мы постоянно слышим: еще несколько лет, и на нас нападут! Это просто сводит людей с ума.

Сумашествие «зеленого курса»

-Или «зеленый курс»: «знаменитый» налог на выбросы CO2. На мой взгляд, это одна большая афера, выгодная определенным группам людей. А еще есть такая ерунда, как запрет на использование дровяных печей. Может быть, в Италии и Испании это и не проблема, но здесь, или, например, в Германии, зачем запрещать дровяное отопление? И одна из самых больших глупостей - закрытие атомных электростанций. Все отопление и транспорт перейдут на электричество. А откуда возьмется электричество? Цены на электроэнергию в Европе растут такими темпами, что экономика становится неконкурентоспособной.

«Капитальный ремонт» под чьи нужды?

-Почему в Латвии больше нет инвестиций? Так называемый «капитальный ремонт» [финансовой системы] уничтожил желание каждого инвестора приехать сюда. И заодно уничтожил нашу способность двигаться вперед. Если эту экономическую ситуацию не изменить, не поможет ни война, ни мир. Вы должны все время доказывать, что вы не мошенник: такого нет нигде в мире, но мы, как всегда, должны быть святее Папы Римского.

Люди, которые создали эту ситуацию, и сейчас находятся в коридорах власти. И ее создание оказалось лучшим способом обеспечить себе теплое место. Если в этой ситуации ничего не изменится, мы не продвинемся вперед. Но многие из тех, кто находится у власти, убеждены: лучше ничего не делать. От этого больше выиграешь.

Нас защитит сила разума, а не сила оружия

-Дети рождаются, но не в Латвии. Они рождаются за пределами Латвии. Эту ситуацию создают сами местные политики. Пока партийная система существует в том виде, в котором она существует сегодня, я не верю, что мы можем оказаться в лучшей ситуации. Мы должны понять, что наша основная защита основана на образовании, а не на оружии. Но многие люди забывают об этом. Мы должны быть умнее, иначе можем быть только чернорабочими. У некоторых людей есть заблуждение, что мы можем тут всех "послать", но мы не можем тут никого посылать! Мы должны понять, что нас защитит не сила оружия, а сила разума.

Конечно, латышам всегда был присущ инстинкт выживания. Я почувствовал это на себе в 1949 году, когда меня оставили с тем, что мог унести на спине. Надеюсь, что больше такого не переживу. Это было пожеланием моей матери - не переживать такого дважды.

Демократическая власть запрещает информацию и не слышит народ

-Я только что прочитал замечательную книгу Меркель «Свобода. Воспоминания 1954-2021. Она вспоминала, как [в ГДР] люди ходили и смотрели, в какую сторону повернуты радиоантенны [на Запад или на Восток]. Теперь никто не смотрит на антенны, теперь все запрещено, но разве можно задушить поток информации? Так называемая демократическая власть не только запрещает информацию, они больше не слышит народ.

К сожалению, я вынужден признать, что не вижу светлого будущего для Латвии. Те, кто сейчас у власти, по правде говоря, не знают, в какую сторону бежать. Решения нет. Те, кто остается у власти, только разделяют [страну], а не создают ценности. И им тоже нечего терять. Отсюда логические последствия.