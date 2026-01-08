Лысеешь — значит болен? Президент Южной Кореи предложил лечить облысение за счёт государства

Выступая на правительственном брифинге, глава государства заявил, что отношение общества к внешности изменилось, а дискриминация по внешнему виду стала реальной проблемой. По его словам, правила страхового покрытия пора пересмотреть.

Сейчас государственная страховка в Южной Корее оплачивает лечение выпадения волос только в случае заболеваний, например, после химиотерапии или гормональных сбоев. Наследственное облысение в список не входит и считается личной проблемой гражданина.

Именно это президент и предлагает изменить.

Идея мгновенно вызвала бурную дискуссию. Врачи и часть общества предупреждают: страховая система страны уже работает с дефицитом, а расширение покрытия может серьёзно ударить по бюджету здравоохранения.

Другие, напротив, поддерживают инициативу, указывая на жёсткие стандарты внешности, давление на молодёжь и реальное влияние облысения на карьеру и социальную жизнь.

Этот спор оказался шире медицины. Он затронул сразу всё: культуру красоты, возрастную дискриминацию и границы ответственности государства за психологическое и социальное благополучие граждан.

Лечить зубы — нормально. Лечить нервы — тоже.

А волосы?

Южная Корея решила хотя бы задать этот вопрос вслух.