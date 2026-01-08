Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 8. Января Завтра: Gatis, Ivanda
Доступность

Лысеешь — значит болен? Президент Южной Кореи предложил лечить облысение за счёт государства

Редакция PRESS 8 января, 2026 10:02

Всюду жизнь 0 комментариев

Южная Корея снова удивляет. Президент Ли Чжэ Мён предложил включить лечение облысения в систему национального медицинского страхования — и назвал эту проблему «вопросом выживания, а не косметики».

Выступая на правительственном брифинге, глава государства заявил, что отношение общества к внешности изменилось, а дискриминация по внешнему виду стала реальной проблемой. По его словам, правила страхового покрытия пора пересмотреть.

Сейчас государственная страховка в Южной Корее оплачивает лечение выпадения волос только в случае заболеваний, например, после химиотерапии или гормональных сбоев. Наследственное облысение в список не входит и считается личной проблемой гражданина.

Именно это президент и предлагает изменить.

Идея мгновенно вызвала бурную дискуссию. Врачи и часть общества предупреждают: страховая система страны уже работает с дефицитом, а расширение покрытия может серьёзно ударить по бюджету здравоохранения.

Другие, напротив, поддерживают инициативу, указывая на жёсткие стандарты внешности, давление на молодёжь и реальное влияние облысения на карьеру и социальную жизнь.

Этот спор оказался шире медицины. Он затронул сразу всё: культуру красоты, возрастную дискриминацию и границы ответственности государства за психологическое и социальное благополучие граждан.

Лечить зубы — нормально. Лечить нервы — тоже.
А волосы?

Южная Корея решила хотя бы задать этот вопрос вслух.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Нужна помощь: в Риге пропала молодая женщина
Важно

Нужна помощь: в Риге пропала молодая женщина

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии
Важно

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Самые невезучие: кто в Латвии понес самые большие убытки в 2025-ом?
Важно

Самые невезучие: кто в Латвии понес самые большие убытки в 2025-ом?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Интерес к вакцинации от гриппа снизился: а пик эпидемии еще не пройден

Новости Латвии 12:18

Новости Латвии 0 комментариев

Вакцины от гриппа доступны, и кабинеты вакцинации могут их заказать, однако с началом эпидемии гриппа интерес пациентов к вакцинации значительно снизился, сообщила агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алисе Ницмане-Айшпуре.

Вакцины от гриппа доступны, и кабинеты вакцинации могут их заказать, однако с началом эпидемии гриппа интерес пациентов к вакцинации значительно снизился, сообщила агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алисе Ницмане-Айшпуре.

Читать
Загрузка

Не смогли принять бюджет: глава Адажской краевой думы ушла в отставку

Новости Латвии 12:07

Новости Латвии 0 комментариев

Не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов) объявила об уходе с должности.

Не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов) объявила об уходе с должности.

Читать

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Читать

Основатели движения «Без партий» раскололись: «Латвияс авизе»

Новости Латвии 11:45

Новости Латвии 0 комментариев

Движение "Без партий", о создании которого в ноябре прошлого года заявил режиссер Алвис Херманис, в начале этого года уже раскололось: о выходе из него заявили сам Херманис и его единомышленник Язепс Башко.

Движение "Без партий", о создании которого в ноябре прошлого года заявил режиссер Алвис Херманис, в начале этого года уже раскололось: о выходе из него заявили сам Херманис и его единомышленник Язепс Башко.

Читать

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Читать

«И в латвийских портах работают такие «теневые суда»: Колс

Важно 11:43

Важно 0 комментариев

«Все это связано с растущей ролью Китая в мире. Администрация Трампа заявила, что Европа должна больше делать в области обороны, США больше не хотят быть тут старшим братом, поскольку фокус будет направлен на Тихоокеанский регион. Все это связано как с вопросами мировой торговли, так и с вопросами безопасности. Тот, кто контролирует моря, контролирует мир. И Китай это делает», - заявил в интеравью «Неаткариге» член комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Нацобединение), комментируя операцию США по захвату Николаса Мадуро и танкера "теневого флота" России. Далее – основные тезисы.

«Все это связано с растущей ролью Китая в мире. Администрация Трампа заявила, что Европа должна больше делать в области обороны, США больше не хотят быть тут старшим братом, поскольку фокус будет направлен на Тихоокеанский регион. Все это связано как с вопросами мировой торговли, так и с вопросами безопасности. Тот, кто контролирует моря, контролирует мир. И Китай это делает», - заявил в интеравью «Неаткариге» член комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Нацобединение), комментируя операцию США по захвату Николаса Мадуро и танкера "теневого флота" России. Далее – основные тезисы.

Читать

Самые невезучие: кто в Латвии понес самые большие убытки в 2025-ом?

Важно 11:33

Важно 0 комментариев

Не все богатые люди в прошлом году улучшили свое материальное положении. Были и те, кто понёс значительные убытки. Pietiek.com со ссылкой на журнал „Miljonārs” опубликовал топ самых невезучих предпринимателей. Приводим этот текст в переводе.

Не все богатые люди в прошлом году улучшили свое материальное положении. Были и те, кто понёс значительные убытки. Pietiek.com со ссылкой на журнал „Miljonārs” опубликовал топ самых невезучих предпринимателей. Приводим этот текст в переводе.

Читать