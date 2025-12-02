Лучше явиться добровольно: полиция разыскивает мужчину, скрывшегося с места ДТП (ФОТО)

По рассказам очевидцев, вечером в понедельник по улице Дунтес на большой скорости двигался автомобиль. В конце улицы водитель, вероятно, утратил контроль над машиной, которая, переехав через перекресток и трамвайные рельсы, перевернулась в зеленой зоне рядом с автозаправочной станцией "Circle K".

Через несколько часов полиция распространила сообщение о розыске Дениса Миронченко 1995 г. рожд., который 1 декабря в 21:25 на улице Твайка в Риге спровоцировал ДТП, после чего скрылся с места происшествия.

В результате инцидента никто не пострадал.

Предполагается, что перед ДТП мужчина совершил преступление имущественного характера. Покидая место аварии, он был в белой шапке, а на одной ноге у него не было обуви.

Полиция призывает всех, у кого имеется информация о возможном местонахождении Миронченко, сообщать по телефону 112.