Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 26. Мая Завтра: Eduards, Edvards, Varis
Доступность

«Лотерею» на обеспечение питания в рижских школах выиграла литовская фирма

© LETA 26 мая, 2025 10:00

Бизнес 0 комментариев

Победитель конкурса на обеспечение питания в школах Риги был определен случайным образом. Предусмотренное закупкой финансирование в размере 53 млн евро было распределено путем организации лотереи, и удача оказалась на стороне литовской компании.  Как поясняет самоуправление, все предложения были одинаково хорошими, поэтому была организована лотерея, сообщает передача TV3 "Ничего личного".

В конкурсе по обеспечению питания в школах и детских садах Риги на сумму 52,97 млн евро участвовали семь претендентов. Условия конкурса позволяли создавать объединения предприятий, поэтому в нем участвовали даже фирмы, не связанные с общественным питанием.

В отличие от предыдущих конкурсов, претендентам не предъявлялось требование обеспечить продукцию высокого качества, не изучались их предыдущие договоры и собственники. Из-за сниженных требований все участники набрали одинаковое количество баллов, поэтому для определения победителя была применена такая редкая практика, как лотерея.

Как пояснила заместитель руководителя управления закупок центральной администрации Рижской думы Вита Мейере, такой способ самоуправление применило впервые, но он был предусмотрен условиями конкурса.

Претенденты оценивались по экономической эффективности заявок, и основную роль играла цена. Дополнительные баллы можно было получить за предложение конкретных продуктов, и количество баллов за продукты и цены у всех претендентов оказалось одинаковым.

Заявку на конкурс подало и объединение предприятий "Aleks un V, CNC", выиграв договоры об обеспечении питания в девяти школах на общую сумму 17,67 млн евро, что составляет почти 40% общего объема.

Согласно данным "Firmas.lv", ООО "Aleks un V" в равных долях принадлежит Анатолию Половнюку и Игорю Булатову и обеспечивает питание в ряде больниц и тюрем.

В свою очередь ООО "CNC" на 50% принадлежит "Aleks un V" и ООО "Concord Service Group", владельцем которой является гражданин Литвы Ирмантас Норкус. С его предприятием договор об организации питания в Царникавской школе в апреле прошлого года расторгла Адажская краевая дума.

В самоуправлении сообщили, что предприятие не выполнило ряд требований - вовремя не установило оборудование, не обеспечило соответствующее меню, а происхождение продуктов не соответствовало заявленному в предложении.

(TV3.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 12 реакций
Комментарии (0) 12 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 16:50 26.05.2025
 «Согласие» требует отменить сомнительный конкурс на питание в школах на 53 млн евро.
Sfera.lv 24 минуты назад
Заявки на должность исполнительного директора «airBaltic» подали более 40 претендентов из 30 стран
Sfera.lv 1 час назад
Место проклятое. Дом Москвы не смогли продать даже за 2 миллиона
Bitnews.lv 2 часа назад
Трамп: Путин сошел с ума, а Зеленский не приносит пользы
Bitnews.lv 2 часа назад
Вновь не удалось продать Дом Москвы
Sfera.lv 3 часа назад
Каждому третьему нечем встретить «черный день»
Bitnews.lv 4 часа назад
Цены на масло растут как на дрожжах
Bitnews.lv 4 часа назад
NEPLP заблокировал еще девять сайтов с российской пропагандой
Sfera.lv 5 часов назад

Кровь в моче? Не игнорируйте: это может быть первым симптомом опасной болезни

Азбука здоровья 16:49

Азбука здоровья 0 комментариев

Май во всем мире отмечается как месяц содействия распознаванию рака мочевого пузыря. Это заболевание поражает как женщин, так и мужчин, хотя представители сильного пола находятся в зоне более высокого риска. Он подкрадывается тихо. Без болей или выраженных проблем со здоровьем. Но по мере развития заболевания появляются видимые симптомы - примесь крови в моче.

Май во всем мире отмечается как месяц содействия распознаванию рака мочевого пузыря. Это заболевание поражает как женщин, так и мужчин, хотя представители сильного пола находятся в зоне более высокого риска. Он подкрадывается тихо. Без болей или выраженных проблем со здоровьем. Но по мере развития заболевания появляются видимые симптомы - примесь крови в моче.

Читать
Загрузка

Возможно, диверсия: полиция расследует факт повреждения контактной сети на железной дороге

ЧП и криминал 16:34

ЧП и криминал 0 комментариев

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры, которое привело к задержке и отмене нескольких поездов в направлении Тукумса днем 25 мая, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры, которое привело к задержке и отмене нескольких поездов в направлении Тукумса днем 25 мая, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать

Ригу нужно вернуть во времена до 2020 года: Росликов

Важно 16:21

Важно 0 комментариев

В результате муниципальных выборов, намеченных на начало июня, Ригу нужно вернуть во времена до 2020 года. Об этом в интервью агентству LETA заявил лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов. Выдержки из этого интервью приводит портал Delfi.

В результате муниципальных выборов, намеченных на начало июня, Ригу нужно вернуть во времена до 2020 года. Об этом в интервью агентству LETA заявил лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов. Выдержки из этого интервью приводит портал Delfi.

Читать

В Юрмале раненую газонокосилкой кошку подкинули под чужую машину

ЧП и криминал 16:18

ЧП и криминал 0 комментариев

Юрмальский врач Ирина рассказала в социальной сети Facebook душераздирающую историю. Она и её соседи услышали под окнами дома плач животного. И обнаружили под машиной раненую кошку. Характер травм говорил о том, что животное истекало кровью. Но под машиной крови не было. Зато за десять минут до этого к дому подъехал неизвестный автомобиль.

Юрмальский врач Ирина рассказала в социальной сети Facebook душераздирающую историю. Она и её соседи услышали под окнами дома плач животного. И обнаружили под машиной раненую кошку. Характер травм говорил о том, что животное истекало кровью. Но под машиной крови не было. Зато за десять минут до этого к дому подъехал неизвестный автомобиль.

Читать

В Латвии заблокирован доступ ещё к девяти российским порталам: список

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение заблокировать доступ еще к девяти веб-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в заявлении официальной газеты «Latvijas Vēstnesis».

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение заблокировать доступ еще к девяти веб-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в заявлении официальной газеты «Latvijas Vēstnesis».

Читать

«Все произошло молниеносно»: по дороге домой боец Земессардзе спас человеческие жизни

Важно 16:10

Важно 0 комментариев

Это был обычный майский день, когда доброволец Земессардзе из 22-го батальона боевого обеспечения Сандро Лаузис возвращался домой из Валмиеры в Смилтене. Дорога была спокойной, впереди ехал чёрный Nissan X-Trail. Всё казалось в порядке, пока вдруг не произошла авария, пишет 2-я Видземская бригада Земессардзе на своей странице в Facebook.

Это был обычный майский день, когда доброволец Земессардзе из 22-го батальона боевого обеспечения Сандро Лаузис возвращался домой из Валмиеры в Смилтене. Дорога была спокойной, впереди ехал чёрный Nissan X-Trail. Всё казалось в порядке, пока вдруг не произошла авария, пишет 2-я Видземская бригада Земессардзе на своей странице в Facebook.

Читать

Продукты для Латвии и «солидной» Европы: в чём разница?

Выбор редакции 16:01

Выбор редакции 0 комментариев

Один из известных латвийских производителей сладостей извещал, что больше не использует в своей продукции пальмовое масло. А раньше, оказывается, оно было... В какие еще продукты добавляется этот ингредиент и не угрожает ли он здоровью?

Один из известных латвийских производителей сладостей извещал, что больше не использует в своей продукции пальмовое масло. А раньше, оказывается, оно было... В какие еще продукты добавляется этот ингредиент и не угрожает ли он здоровью?

Читать