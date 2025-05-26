«Лотерею» на обеспечение питания в рижских школах выиграла литовская фирма

В конкурсе по обеспечению питания в школах и детских садах Риги на сумму 52,97 млн евро участвовали семь претендентов. Условия конкурса позволяли создавать объединения предприятий, поэтому в нем участвовали даже фирмы, не связанные с общественным питанием.

В отличие от предыдущих конкурсов, претендентам не предъявлялось требование обеспечить продукцию высокого качества, не изучались их предыдущие договоры и собственники. Из-за сниженных требований все участники набрали одинаковое количество баллов, поэтому для определения победителя была применена такая редкая практика, как лотерея.

Как пояснила заместитель руководителя управления закупок центральной администрации Рижской думы Вита Мейере, такой способ самоуправление применило впервые, но он был предусмотрен условиями конкурса.

Претенденты оценивались по экономической эффективности заявок, и основную роль играла цена. Дополнительные баллы можно было получить за предложение конкретных продуктов, и количество баллов за продукты и цены у всех претендентов оказалось одинаковым.

Заявку на конкурс подало и объединение предприятий "Aleks un V, CNC", выиграв договоры об обеспечении питания в девяти школах на общую сумму 17,67 млн евро, что составляет почти 40% общего объема.

Согласно данным "Firmas.lv", ООО "Aleks un V" в равных долях принадлежит Анатолию Половнюку и Игорю Булатову и обеспечивает питание в ряде больниц и тюрем.

В свою очередь ООО "CNC" на 50% принадлежит "Aleks un V" и ООО "Concord Service Group", владельцем которой является гражданин Литвы Ирмантас Норкус. С его предприятием договор об организации питания в Царникавской школе в апреле прошлого года расторгла Адажская краевая дума.

В самоуправлении сообщили, что предприятие не выполнило ряд требований - вовремя не установило оборудование, не обеспечило соответствующее меню, а происхождение продуктов не соответствовало заявленному в предложении.

(TV3.lv)