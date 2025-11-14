Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
LIZDA отвергла план Минобразования по росту зарплат педагогов

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Daugavpils arodorganizācijas pārstāve Svetlana Orlova (no kreisās), LIZDA Madonas un Varakļānu novadu arodorganizācijas pārstāve Dace Caune, LIZDA priekšsēdētājas vietniece Irina Avdejeva, LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga un izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde tikšanās laikā LIZDA birojā.

Министерство образования и науки Латвии предложило привязать рост зарплат учителей к размеру минимальной месячной оплаты труда и утверждать ежегодное повышение в процессе формирования бюджета. Новая схема предусматривает, что дополнительные средства педагоги будут получать не с 1 января, как сейчас, а с 1 сентября каждого года.

Профсоюз работников образования (LIZDA) уже назвал это предложение «категорически неприемлемым». Руководитель организации Инга Ванагa заявила, что министерство фактически откладывает рост зарплат почти на два года: «Как они могут надеяться, что педагоги останутся в профессии, если обещают повышение только через полтора года?»

«План предполагает повышение базовой ставки менее чем на 5% и только с сентября», — отметила Ванагa.
Министерство аргументирует свою позицию тем, что в 2026 году в государственном бюджете приоритетом станут расходы на безопасность, поэтому рост зарплат в госсекторе, включая образование, не запланирован. В ведомстве также отмечают, что перенесение индексации на сентябрь позволит учитывать учебный цикл и изменения в числе учеников.

Стороны договорились продолжить переговоры 19 ноября. Между тем около трети педагогов в школах по-прежнему получают минимальную ставку, тогда как средняя зарплата составляет 1941 евро — на 24% больше базового уровня. В будущем министерство рассчитывает ввести финансирование по модели «Программа в школе» и обещает «существенный рост» фонда зарплат в бюджете 2026 года.

Сейм перекрывает русский язык, а партия Шлесерса «курит в сторонке»?
Cистема здравоохранения Латвии признана одной из самых уязвимых в ЕС
Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис
Мерц: «Молодые украинцы нужны дома, а не в Германии»

Фридрих Мерц призвал Киев ограничить выезд молодых мужчин в Германию. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским канцлер заявил, что Украина нуждается в своих гражданах на службе, а не за границей. Как сообщает Deutsche Welle, предложение Мерца поддержали в ХДС/ХСС, но вызвало споры внутри коалиции.

Памятник Свободы в Риге снова застрахован к празднику

Главный символ Латвии вновь под надёжной защитой — страховой полис Памятнику Свободы в Риге в 22-й раз подряд подарила компания BTA. Общая сумма страхового покрытия составляет 1,5 миллиона евро, сообщает LSM+.

Airbus в цветах флага станет частью парада ко Дню независимости

В честь 107-й годовщины провозглашения независимости Латвии авиакомпания airBaltic вновь примет участие в праздничном параде. Во вторник, 18 ноября, над Даугавой и набережной 11 Ноября пролетит Airbus A220-300, окрашенный в цвета латвийского флага.

Почему взгляд собаки делает людей счастливее? Учёные выяснили и это

Если у тебя есть собака, то ты точно знаешь это чувство: она смотрит тебе в глаза, хвост тихонько машет, и по телу растекается тепло.
Оказывается, это не поэзия — это химия.

Британия в шоке! Глава регионального траста Национальной службы здравоохранения — матёрый педофил

Высокий пост не является гарантией высоких моральных качеств человека. Британию потряс очередной скандал. 

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

