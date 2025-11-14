LIZDA отвергла план Минобразования по росту зарплат педагогов

Профсоюз работников образования (LIZDA) уже назвал это предложение «категорически неприемлемым». Руководитель организации Инга Ванагa заявила, что министерство фактически откладывает рост зарплат почти на два года: «Как они могут надеяться, что педагоги останутся в профессии, если обещают повышение только через полтора года?»

«План предполагает повышение базовой ставки менее чем на 5% и только с сентября», — отметила Ванагa.

Министерство аргументирует свою позицию тем, что в 2026 году в государственном бюджете приоритетом станут расходы на безопасность, поэтому рост зарплат в госсекторе, включая образование, не запланирован. В ведомстве также отмечают, что перенесение индексации на сентябрь позволит учитывать учебный цикл и изменения в числе учеников.

Стороны договорились продолжить переговоры 19 ноября. Между тем около трети педагогов в школах по-прежнему получают минимальную ставку, тогда как средняя зарплата составляет 1941 евро — на 24% больше базового уровня. В будущем министерство рассчитывает ввести финансирование по модели «Программа в школе» и обещает «существенный рост» фонда зарплат в бюджете 2026 года.