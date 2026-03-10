Автобус дальше не идет. Перевозчики требуют срочных мер

Редакция PRESS 10 марта, 2026 13:54

Новости Латвии

Латвийские пассажирские перевозчики призвали министра сообщения Атиса Швинку искать срочные решения из-за роста цен на топливо, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом агентству LETA сообщил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

По его словам, перевозчики уже сейчас работают с большими убытками из-за резкого роста расходов в последние годы. Новый скачок цен на топливо может стать для отрасли серьёзным ударом.

«Военный конфликт на Ближнем Востоке вызвал новый рост расходов — перевозчики уже получают уведомления от оптовых поставщиков топлива о пересмотре цен и возможном повышении минимум на 15%», - сообщил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

В ассоциации предупреждают, что если государство не примет быстрых решений, перевозчики могут быть вынуждены прекратить обслуживание пассажиров.

По данным отрасли, уже сейчас для выполнения государственного заказа не хватает около 15 миллионов евро. Резкий рост стоимости топлива может ещё больше увеличить этот дефицит.

Перевозчики отмечают, что ситуация создаёт риск транспортного кризиса, если финансирование и тарифная политика не будут пересмотрены в ближайшее время.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

