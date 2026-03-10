Автобус дальше не идет. Перевозчики требуют срочных мер

По его словам, перевозчики уже сейчас работают с большими убытками из-за резкого роста расходов в последние годы. Новый скачок цен на топливо может стать для отрасли серьёзным ударом.

«Военный конфликт на Ближнем Востоке вызвал новый рост расходов — перевозчики уже получают уведомления от оптовых поставщиков топлива о пересмотре цен и возможном повышении минимум на 15%», - сообщил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

В ассоциации предупреждают, что если государство не примет быстрых решений, перевозчики могут быть вынуждены прекратить обслуживание пассажиров.

По данным отрасли, уже сейчас для выполнения государственного заказа не хватает около 15 миллионов евро. Резкий рост стоимости топлива может ещё больше увеличить этот дефицит.

Перевозчики отмечают, что ситуация создаёт риск транспортного кризиса, если финансирование и тарифная политика не будут пересмотрены в ближайшее время.