Вода нечаянно нагрянет. Спасатели предупреждают о риске моментального наводнения

Государственная пожарно-спасательная служба призывает заранее подготовить сумку с самыми необходимыми вещами, которые можно будет быстро взять с собой при необходимости срочно покинуть дом.

Спасатели предупреждают, что уровень воды может повышаться очень быстро - не только в течение часов, но иногда и за считанные минуты. При необходимости эвакуация жителей может проводиться и с использованием лодок.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в большинстве рек страны уровень воды сейчас меняется незначительно - обычно на несколько сантиметров в сутки.

В ряде мест сохраняется лёд, и во время его движения возможны более резкие колебания уровня воды. При этом лёд уже потерял прочность, поэтому выходить на него опасно.

В реках Курземе пик весеннего половодья в основном был достигнут на прошлой неделе. На юге региона в некоторых реках уровень воды остаётся повышенным, поскольку снег ещё полностью не растаял.

В бассейне Лиелупе уровень воды продолжает немного расти из-за таяния оставшегося снега. На реках Бērze у Ливберзе и Тервeте у Брамбергe максимум половодья был достигнут соответственно 7 и 8 марта.

Постепенный рост уровня воды продолжается также на Гауе, Айвексте и Даугаве. В других реках Видземе и Латгалии уровень воды в основном немного колеблется.

Синоптики прогнозируют, что в четверг ожидается дождь, однако осадки не будут сильными и не вызовут значительного подъёма воды в реках.