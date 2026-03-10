Дальтонизм может скрывать признаки рака: учёные сделали тревожное открытие

Учёные выяснили, что пациенты с дальтонизмом и этим видом рака имеют на 52% более высокий риск смерти в течение 20 лет, чем люди с нормальным цветовым зрением.

Причина может быть довольно простой. Самый распространённый ранний симптом рака мочевого пузыря — кровь в моче. Но многие формы дальтонизма мешают различать красные оттенки, поэтому человек может просто не заметить тревожный сигнал.

Исследователи проанализировали миллионы медицинских записей и сравнили пациентов с одинаковыми диагнозами, но разным типом зрения. Оказалось, что люди с нарушением цветового восприятия чаще обращаются к врачу на более поздней стадии болезни.

Дальтонизм встречается гораздо чаще, чем принято думать. По оценкам специалистов, им страдает примерно один из двенадцати мужчин и около одной из двухсот женщин.

Учёные считают, что исследование должно повысить внимание врачей и пациентов к этой проблеме. Людям с нарушением цветового зрения советуют регулярно проходить обследования и при необходимости просить близких помочь заметить возможные изменения.