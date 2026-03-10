Трамп о проблеме, возникшей во время его переговоров с Путиным

Его заявление вызвало резонанс, поскольку, судя по контексту, он обсуждал переговоры с Путиным, как сообщает издание «Агентство».

На саммите «Американский щит» во Флориде Трамп рассказал участникам об инциденте, произошедшем во время переговоров с «очень влиятельным человеком из другой части мира». По словам президента США, он заметил, что перевод звучал значительно короче, чем его оригинальная речь. Это вызвало подозрения.

«Когда вы произносите длинное, плавное предложение, а переводчик переводит его вчетверо короче, начинаешь думать, что что-то не так», — сказал Трамп. Он добавил, что иногда такие переводы могут создавать впечатление, что встреча прошла успешно, хотя на самом деле смысл разговора можно было истолковать иначе.

Возникают вопросы о переговорах с Кремлем.

Практически сразу после этих слов Трамп упомянул Путина , что заставило наблюдателей связать его высказывания напрямую с разговорами с российским лидером. Президент США заявил, что в одном случае переводчица якобы даже изменила смысл его слов, потому что «не согласилась» с содержанием разговора.

«И что теперь? Может, нам стоит рассматривать его в качестве государственного секретаря?» — иронично спросил Трамп.

Заявление Трампа подняло важный вопрос: могло ли американское правительство получить искаженное представление о своих переговорах с Кремлем?

Москва давно известна своим мастерством в использовании изощренных дипломатических и информационных манипуляций. Если перевод действительно был неточным или контролировался российской стороной, это могло повлиять на восприятие переговоров и истинные намерения Кремля в отношении Украины, пишет «ДиалогУА».