Трамп о проблеме, возникшей во время его переговоров с Путиным

Редакция PRESS 10 марта, 2026 17:24

"Володя, сними трубку... Сними же!"

Президент США Дональд Трамп неожиданно поднял вопрос перевода во время международных переговоров, выразив обеспокоенность тем, что смысл его заявлений может быть искажен во время встреч с мировыми лидерами, сообщает nra.lv.

Его заявление вызвало резонанс, поскольку, судя по контексту, он обсуждал переговоры с Путиным, как сообщает издание «Агентство».

На саммите «Американский щит» во Флориде Трамп рассказал участникам об инциденте, произошедшем во время переговоров с «очень влиятельным человеком из другой части мира». По словам президента США, он заметил, что перевод звучал значительно короче, чем его оригинальная речь. Это вызвало подозрения.

«Когда вы произносите длинное, плавное предложение, а переводчик переводит его вчетверо короче, начинаешь думать, что что-то не так», — сказал Трамп. Он добавил, что иногда такие переводы могут создавать впечатление, что встреча прошла успешно, хотя на самом деле смысл разговора можно было истолковать иначе.

Возникают вопросы о переговорах с Кремлем.

Практически сразу после этих слов Трамп упомянул Путина , что заставило наблюдателей связать его высказывания напрямую с разговорами с российским лидером. Президент США заявил, что в одном случае переводчица якобы даже изменила смысл его слов, потому что «не согласилась» с содержанием разговора.

«И что теперь? Может, нам стоит рассматривать его в качестве государственного секретаря?» — иронично спросил Трамп.

Заявление Трампа подняло важный вопрос: могло ли американское правительство получить искаженное представление о своих переговорах с Кремлем?

Москва давно известна своим мастерством в использовании изощренных дипломатических и информационных манипуляций. Если перевод действительно был неточным или контролировался российской стороной, это могло повлиять на восприятие переговоров и истинные намерения Кремля в отношении Украины, пишет «ДиалогУА».

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

