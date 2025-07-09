Литва заинтересовалась возможностью прикупить акции AirBaltic, но пока не уверена

«Пока нет никакого решения Литвы, и очень сложно комментировать, когда его нет, его просто нет. Аэропорты (компания Lietuvos oro uostai, LTOU – BNS) всё ещё оценивают (предложение о приобретении – BNS). Оно просто находится в процессе оценки, и мы можем просто сказать, что желание и просьба предоставить нам больше информации переданы латвийской стороне», – заявил министр BNS в среду.

Эстония же заявила, что пока не намерена покупать акции Air Baltic, министр сказал, что ему неизвестны причины такого решения.

«У каждой страны свои критерии оценки, очень сложно сказать, приняли ли эстонцы то или иное решение, почему они приняли именно это решение, и является ли оно окончательным, тоже сложно сказать. То, что они сегодня сказали «нет», не означает, что они не вернутся к этому вопросу через полгода», — пояснил Сабутис.

Он заявил, что не может раскрыть, какие условия предлагает Латвия для покупки акций: «Это конфиденциально (предложение — BNS), я не могу комментировать. Просьба латвийской стороны конфиденциальна».

Министр инфраструктуры Эстонии Кулдар Лейс на прошлой неделе заявил, что Латвия предложила Эстонии возможность приобрести долю на тех же условиях, что и Литве и немецкой Lufthansa — до 10 процентов за 14 миллионов евро.

В начале июля государственная компания «Литовские аэропорты» подтвердила BNS, что получила предложение от Латвии о приобретении акций Air Baltic. По словам представителей компании, в настоящее время проводится предварительная оценка.

Литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас в июне заявил BNS, что компании LTOU сначала предстоит оценить предложение Латвии и представить заключение о том, стоит ли его реализовывать.