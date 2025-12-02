Литва наносит ответный удар: дрон разбросал над Белоруссией бело-красно-белые флажки

Отмечается, что беспилотник изготовлен в Западной Европе, на отдельных деталях есть маркировка немецкой фирмы, специализирующейся на производстве управляемых моделей кораблей и самолётов.

В МИДе заявили, что судя по навигационным данным в памяти аппарата, БПЛА стартовал в Литве, пересёк границу в районе Лаздийского района; из Белоруссии дрон должен был вернуться в Литву через воздушное пространство Польши.

В Минске назвали произошедшее «умышленной провокацией не только в отношении Республики Беларусь, но и Польской республики» и потребовал от Вильюса предоставить подробную информацию, провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

Литва, в свою очередь, уже неоднократно обвиняла Белоруссию в запуске многочисленных метеозондов — воздушных шаров — которые везут в страну ЕС контрабандные сигареты, а заодно мешают полётам самолётов, из-за чего периодически приходится останавливать работу Вильнюсского аэропорта, который находится недалеко от границы. Так, с воскресенья на понедельник воздушную гавань пришлось закрыть на 11 часов.

Из-за этого Литва даже закрывала пограничные переходы, но затем из работу возобновили — из-за того, что на белорусской территории застряли тысячи европейских фур, и Минск угрожал конфисковать их.