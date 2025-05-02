Лицо заправок Straujupīte Оскарс Зейза задержан полицией по подозрению в сексуальных преступлениях (ДОПОЛНЕНО)

Не называя имени человека, отдел по связям с общественностью Государственной полиции подтвердил агентству LETA, что в понедельник полиция открыла уголовное производство в связи с предполагаемыми преступными действиями против нравственности и сексуальной неприкосновенности человека.

По предварительной информации, пострадала женщина, у которой и Зейзой были отношения. У женщины констатированы перелом черепа и перлом носа. Об этом в Facebook сообщил юрист Алдис Гобземс.

Подозреваемый был задержан, и в настоящее время ведется расследование. Полиция не может сообщить информацию о лицах, участвовавших в преступлении, и о месте происшествия.

Как стало известно агентству LETA, в среду Рижский городской суд в качестве меры пресечения заключил Зейзу под стражу. Решение суда может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

«По данным Firmas.lv, Зейза сам владеет предприятием по торговле топливом Prax CW и является членом правления компании Bosus, принадлежащей оптовому торговцу топливом Straujupīte и Юрису Зейзе. Согласно архивам LETA, Оскар Зейза был менеджером по развитию компании Straujupīte. Представители Straujupīte не дали комментариев LETA.