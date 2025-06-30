Lidl тоже присоединился к «корзине низких цен» по требованию министерства

Эта инициатива реализуется на основе меморандума, подписанного представителями розничной торговли и Министерством экономики, с целью повышения для жителей Латвии, особенно домохозяйств с низким уровнем доходов, доступности товаров первой необходимости.

"Lidl" сформировал корзину низких цен, в которую входят продукты 10 основных категорий продовольственных товаров по самым низким ценам на соответствующей неделе. Перечень включенных в корзину продуктов еженедельно будет публиковаться на сайте "Lidl" - www.lidl.lv/c/lv-LV/legendarais-zemo-cenu-grozs/.

В рамках инициативы "Lidl Latvija" будет отбирать в корзину продукты из следующих категорий: хлеб, молоко, молочные продукты, мясо, свежая рыба, овощи, фрукты и ягоды, мука, яйца и растительное масло. Продукты из этих категорий будут предлагаться покупателям по самой низкой цене, при этом их ассортимент будет обновляться каждую неделю. Продукты из корзины низких цен будут доступны во всех магазинах "Lidl" в Латвии.

На данный момент в корзине от Lidl следующие продукты:

Огурцы длинные 1 шт - 0,99

Помидоры plūmju 1 кг - 1,99

Фарш свиной 400 г - 2,19

Молоко 2% 1 л - 0,75

Сыр Tilsit 400 г - 3,15

Яйца куриные, М 10 шт - 1,99

Йогурт без добавок 400 г - 0,56

Рис басмати Golden Sun 1 кг - 3,19

Рапсовое масло Vita D'or 1 л - 1,75

Белый хлеб 300 г - 0,39