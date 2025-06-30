Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 30. Июня Завтра: Mareks, Talivaldis
Доступность

Lidl тоже присоединился к «корзине низких цен» по требованию министерства

Редакция PRESS 30 июня, 2025 17:05

Бизнес 0 комментариев

пресс-фото

Торговая сеть "Lidl Latvija" также присоединилась к инициативе по созданию "корзины низких цен".

Эта инициатива реализуется на основе меморандума, подписанного представителями розничной торговли и Министерством экономики, с целью повышения для жителей Латвии, особенно домохозяйств с низким уровнем доходов, доступности товаров первой необходимости.

"Lidl" сформировал корзину низких цен, в которую входят продукты 10 основных категорий продовольственных товаров по самым низким ценам на соответствующей неделе. Перечень включенных в корзину продуктов еженедельно будет публиковаться на сайте "Lidl" - www.lidl.lv/c/lv-LV/legendarais-zemo-cenu-grozs/.

В рамках инициативы "Lidl Latvija" будет отбирать в корзину продукты из следующих категорий: хлеб, молоко, молочные продукты, мясо, свежая рыба, овощи, фрукты и ягоды, мука, яйца и растительное масло. Продукты из этих категорий будут предлагаться покупателям по самой низкой цене, при этом их ассортимент будет обновляться каждую неделю. Продукты из корзины низких цен будут доступны во всех магазинах "Lidl" в Латвии.

На данный момент в корзине от Lidl следующие продукты:

Огурцы длинные 1 шт - 0,99
Помидоры plūmju 1 кг - 1,99
Фарш свиной 400 г - 2,19
Молоко 2% 1 л - 0,75
Сыр Tilsit 400 г - 3,15
Яйца куриные, М 10 шт - 1,99
Йогурт без добавок 400 г - 0,56
Рис басмати Golden Sun 1 кг - 3,19
Рапсовое масло Vita D'or 1 л - 1,75
Белый хлеб 300 г - 0,39

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:40 30.06.2025
Пенсионеры, мосты и оружие загнали латвийский госбюджет в минус
Bitnews.lv 6 минут назад
Замостить 13,5 миллиардов из бюджета НАТО
Bitnews.lv 33 минуты назад
«Пересмотр бюрократических процессов — путь в госуправлении для сокращения расходов»
Sfera.lv 54 минуты назад
Rīgas siltums заявила о готовности уменьшить запланирование повыше тарифов на осень
Bitnews.lv 1 час назад
«Непростое, но необходимое политическое решение»
Sfera.lv 3 часа назад
Кредиты растут, депозиты тают
Bitnews.lv 4 часа назад
Мошенники продолжают выманивать деньги у доверчивых латвийцев
Sfera.lv 4 часа назад
Протестующие начали массовую блокировку улиц в Сербии
Sfera.lv 7 часов назад

В больнице Страдиня проведена уникальная операция по удалению опухоли: подробности

Новости Латвии 18:34

Новости Латвии 0 комментариев

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) впервые в Латвии проведена уникальная операция пациенту с опухолью, впервые в Латвии с использованием самого современного нейроэндоскопического оборудования, сообщили в учреждении.

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) впервые в Латвии проведена уникальная операция пациенту с опухолью, впервые в Латвии с использованием самого современного нейроэндоскопического оборудования, сообщили в учреждении.

Читать
Загрузка

Это не удобный бонус, а основа доверия общества: юрист критикует очередной «электронный» провал

Латышские СМИ 18:15

Латышские СМИ 0 комментариев

Юрист и политик Вилорс Ейхманис на pietiek.com называет дигитализацию государственных услуг - полным провалом и разбазариванием миллионов.

Юрист и политик Вилорс Ейхманис на pietiek.com называет дигитализацию государственных услуг - полным провалом и разбазариванием миллионов.

Читать

Праздник песни: парковка в Риге существенно ограничена почти на 2 недели

Важно 18:04

Важно 0 комментариев

С приближением 13-го Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи во многих местах Риги вступают в силу дополнительные запреты на остановку и парковку, сообщила агентству LETA координатор проектов Департамента внешних коммуникаций самоуправления Лелде Рудзика.

С приближением 13-го Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи во многих местах Риги вступают в силу дополнительные запреты на остановку и парковку, сообщила агентству LETA координатор проектов Департамента внешних коммуникаций самоуправления Лелде Рудзика.

Читать

Не более трех человек в год: изменится порядок обучения водителей с «белыми правами»

Выбор редакции 17:55

Выбор редакции 0 комментариев

В Латвии в следующем году могут вступить в силу более строгие требования к лицам, желающим индивидуально обучать будущих водителей, которым выдано разрешение на обучение вождению, так называемые "белые права", сообщили агентству ЛЕТА в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

В Латвии в следующем году могут вступить в силу более строгие требования к лицам, желающим индивидуально обучать будущих водителей, которым выдано разрешение на обучение вождению, так называемые "белые права", сообщили агентству ЛЕТА в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Читать

«Rīgas siltums» выразило готовность пересмотреть и снизить тарифы в новом сезоне

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

Министерство экономики попросило АО "Rīgas siltums" пересмотреть запланированное повышение тарифа на теплоэнергию, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр экономики Виктор Валайнис.

Министерство экономики попросило АО "Rīgas siltums" пересмотреть запланированное повышение тарифа на теплоэнергию, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр экономики Виктор Валайнис.

Читать

Европа снова бьет температурные рекорды. И в странах Балтии жара на подходе

Важно 17:30

Важно 0 комментариев

Жаркая погода охватила большую часть европейского континента в конце минувшей недели — власти многих стран выпустили экстренные предупреждения, в то время как температура продолжает расти и может побить новые рекорды. Во Франции и в Турции пожарные уже второй день борются с лесными пожарами.

Жаркая погода охватила большую часть европейского континента в конце минувшей недели — власти многих стран выпустили экстренные предупреждения, в то время как температура продолжает расти и может побить новые рекорды. Во Франции и в Турции пожарные уже второй день борются с лесными пожарами.

Читать

Мэр литовского Каунаса на своем Rolls-Royce сбил человека на пешеходном переходе: и это уже второй раз

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Мэр литовского Каунаса Висвалдас Матийошайтис в понедельник днем ​​сбил мужчину на пешеходном переходе, сообщает BNS.

Мэр литовского Каунаса Висвалдас Матийошайтис в понедельник днем ​​сбил мужчину на пешеходном переходе, сообщает BNS.

Читать