Личный опыт: есть ли смысл экономить на продуктах?

Начну с куры, хотя летом народ больше налегает на зелень, фрукты, овощи. Но и от мясного не отказывается. Не случайно опросы свидетельствуют, что именно летом увеличивается продажа свинины: народ балуется шашлыками на природе...

Однако речь сейчас пойдет не о свинине, а о курином мясе. Именно кура, по данным многочисленных опросов, значительно опережает по продаже в Латвии любое другое мясо. В первую очередь ввиду того, что дешевле свинины и говядины.

Ваш автор никогда прежде не пробовал биологическую куру, но пару месяцев назад перешел только на нее. Что заставило? Качество того, что нам продают в магазинах как «простую куру». Будь то филе, ножки или что-то другое. Куриное филе - резиновое. Жаришь – половина воды, а запашок – мама не горюй!

И вот решил я попробовать купить биологическую куру. Оказалось, есть торговые сети, где такую куру можно заказать – через Интернет. Попытался это сделать, но далеко не во всех магазинах можно было оформить заказ. Решил поискать в Сети биологические хозяйства, где выращивают экологическую куру. Таковых немного, но есть. И самое главное – работают не только на бумаге.

Позвонил, и хозяйка любезно сообщила, что их куры продаются на двух рижских рынках – в определенные дни. Поехал на ближайший и купил килограмм. Скажу сразу: дорого - около 14 евро за кг. Но оно того стоит. Из этой куры и бульон – пальчики оближешь, и филе великолепное. Без отвратительного запаха, сочное и вкусное!

Такой килограммовой куры нам хватило на три дня. И мы решили дома, что лучше два-три раза в месяц покупать биологическую куру, чем два-три раза в неделю ту, что предлагают на обычных торговых полках. В сумме в месяц получится примерно столько же, но разве сравнить одно и другое?

Какое молоко лучше

Ваш автор еще много лет назад перешел на биологическое молоко. Овсяная каша, которая на столе почти каждый день, готовится только из такого.

Как-то услышал от одного самого известного латвийского эксперта по продуктам, что, мол, лично она не видит разницы между обычным молоком и биологическим. Правда, призналась, что кашу не ест, а молоко иногда добавляет в кофе. Так вот, если бы она сварила кашу из одного молока и из другого - обязательно почувствовала бы разницу.

А все дело в кормах и условиях содержания коров. Те, что в биологических хозяйствах, едят корма, в которых нет химических добавок. Пасутся эти коровы в теплое время года на пастбищах, а не денно и нощно живут в стойлах. Если животное заболело, то молоко коровы из натурального хозяйства поступает на молококомбинат после долгих проверок - и не раньше чем через пару месяцев.

Впрочем, еще несколько лет назад линейка биологического молока в торговых сетях Латвии была даже выше, чем сегодня. Один крупный местный производитель вышел из игры – уступил нишу литовцам. Их биологическое молоко чуть дешевле и поступает на торговые полки без перебоев. А во время акций разлетается – дешевле обычного.

Хотя есть и латвийские производители биологического молока: молочный кооператив и молокозавод из-под Мадоны. Но его экологическое молоко встречается не так часто. А вот обычное молоко этих же производителей можно купить во многих сетях...

Сметана с небольшим сроком хранения

Если говорить о других молочных продуктах, то сметану стараюсь покупать с коротким сроком хранения. Хорошо, что в стране есть молочный кооператив, который таковую выпускает. Раньше его сметана была в основном в фирменных магазинчиках этого кооператива, а сейчас и в большинстве торговых сетей. Да, стоит она дороже, чем «долгоиграющая» сметана, но и тут лучше переплатить за упаковку и взять более вкусный и качественный продукт.

Что касается сливочного масла, то советую смотреть на окончание срока реализации. Если он на подходе, заканчивается через неделю, то такой продукт не советовал бы покупать.

А производителей неплохого масла в Латвии немало. И, признаюсь, оно мне нравится больше литовского, которое у нас тоже нередко можно увидеть на полках. Иногда предлагают две его пачки по цене одной. Зачастую это из тех случаев, о которых говорят: «Дешевый сыр бывает только в мышеловке»...

Сыр полутвёрдый и творожный

В Латвии по-прежнему выпускают хорошие полутвердые сыры, но только один производитель – из Латгалии. Сыр этой же марки выпускает в Латвии еще один производитель, есть в продаже такие сыры из Англии, Ирландии. Но все это, на вкус вашего автора, уступает нашему латгальскому сыру. Производители из Латгалии выпускают сыр своей известной марки разной выдержки – от 6 месяцев до 12 и 18. Есть сыры биологические, есть премиум-класса.

Научились в Латвии делать и хорошие творожные сыры. Несколько производителей этого сыра – из Курземе - пару лет назад обанкротились и закрыли производства. Их разбаловали молочные госзаказы – для школ. Во время ковида лавочка закрылась, а работать для рынка предприятиям оказалось сложно.

Но свято место пусто не бывает – появились другие производители. Хорошие творожные сыры с низким процентом жирности в Латвии по-прежнему выпускают. Ваш автор отдает предпочтение небольшому производителю из Мадонского края...

Что не так с хлебом

Исследования показывают, что потребление хлеба в Латвии неуклонно снижается. Эксперты объясняют это двумя причинами: количество жителей в стране уменьшается, а молодежь все меньше ест хлеб.

Но я бы назвал еще одну причину: качество хлеба. На полках рябит от наименований, вот только хороший продукт найти все сложнее.

Лет десять ваш автор покупал ржаной хлеб небольшой, но известной пекарни под Ригой. Однако хлеб ее испортился. Не берусь судить, в чем причина. Сейчас перешел на хлеб предприятия из Лимбажи. Хотя не могу сказать, что это что-то особенное. Белый неразрезанный хлеб этого производителя, по мне, хорош, а вот черный - лучшее из худшего.

Кто-то может сказать, что это, мол, с возрастом вкусовые ощущения меняются и что-то не то не с качеством хлеба, а с придирчивым покупателем. Так вот: отличный ржаной хлеб в Латвии выпекают. Но в небольших количествах, на маленьких сельских подворьях.

Под Рождество мы с женой пошли на торговую ярмарку в Межапарк и купили четвертинку ржаного хлеба от огромного каравая. Стоил хлеб дорого. Но мы не пожалели. Давно не ели такого потрясающего ржаного хлеба! Его можно было есть без всякого сыра - ломоть хрустящего ржаного хлеба с маслом. Выпекали его селяне из окрестностей Смилтене.

Но визитку я у продавщицы забыл взять. А зря...

мотайте на ус

На крупных комбинатах кур очень интенсивно доводят до нужной кондиции, дают специфические корма. Уже через 36 дней птичка достигает нужного веса и может отправляться на бойню. В биологических хозяйствах того же веса - через 4-6 месяцев!

Среди специфических кормов, которыми пичкают «индустриальных кур», - соя. Это самый дешевый корм. Крупным производителям выгодно: соя быстро стимулирует рост птицы, а значит, дает результат...

Илья ДИМЕНШТЕЙН