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Лес пускают на растопку: проще и выгоднее производить доски и дрова, чем вкладываться в развитие (1)

© Lsm.lv 28 июля, 2025 11:33

Новости Латвии 1 комментариев

Деревообработка — крупнейшая промышленная отрасль Латвии. Древесина остается основным экспортным товаром: в прошлом году за границу отправили две трети всей произведенной продукции. Чаще всего это пиломатериалы и древесина для растопки — товары с низкой добавленной стоимостью. Об их переработке в продукцию более высокого класса говорят уже давно, однако ощутимых сдвигов пока нет: изделия с высокой добавленной стоимостью по-прежнему составляют лишь небольшую часть латвийского экспорта, сообщает Латвийское телевидение.

Необходимы инвестиции и перемены в подходе

Правительству Латвии предстоит вернуться к обсуждению возможности увеличить объемы вырубки леса. Если разрешить рубить более молодые деревья, это позволит дополнительно собрать в бюджет около 200 миллионов евро. Противники этой идеи подчеркивают: вместо этого следует сосредоточиться на повышении стоимости производимой древесины. О необходимости развивать продукцию с высокой добавленной стоимостью говорят уже много лет, но делается для этого немного. Судя по текущим данным, ситуация лишь ухудшается.

В прошлом году почти половину экспорта древесной продукции составили пиломатериалы и дрова. Мебель — всего 5,5%. Для сравнения: в 2020 году доля мебели достигала 7%, но с тех пор она снижается. Почему так происходит, Латвийское телевидение выясняло у экспертов и ответственных министров.

«Это связано с традициями, — считает экономист Банка Латвии Агнесе Пуке. — Освоение новых отраслей, особенно в таких направлениях, как древесная химия или производство лиоцеллов, требует гораздо большего. Эти отрасли сложнее, и потому не случайно дают более высокую добавленную стоимость. Для этого нужны знания, смелость и, во многом, преодоление укоренившихся мифов».

Предприниматели делают все возможное, чтобы выжить

Исполнительный директор Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности Артурс Буконтс отметил: создание продукта с высокой добавленной стоимостью требует не только знаний, но и капитала.

«Если в девяностые нам хватало пары десятков тысяч латов, чтобы установить небольшую лесопилку, то сегодня речь идет уже о миллионах. А если мы говорим о более глубокой переработке древесины, например, химической, то это уже миллиарды», — пояснил он.

Министр экономики Викторс Валайнис (СЗК) видит проблему в подходе: «Пока можно заработать на продаже бревна, предприниматели этим и занимаются. Мы вводим ограничения, чтобы стимулировать переработку. Если пилят на доски — уже прогресс. Появляются клиенты, начинается движение. Но это мышление нужно менять».

Министр земледелия Армандс Краузе (СЗК) в свою очередь указал на нехватку инвестиций: «За последние пять, а может, и десять лет в Латвию пришли в основном старожилы отрасли. Латвийские компании не создавали новые производства с применением современных технологий. Инвестиции шли на улучшение конкурентоспособности уже работающих предприятий».

Таким образом, отсутствие быстрых прибылей, недостаток капитала, знаний и смелости могли стать причинами, по которым многие компании предпочитают заниматься простой переработкой древесины.

Руководитель мебельного производства Daiļrade Koks Андрис Янсонс согласен: главная причина — это прибыль. Его компания за 30 лет выросла в одного из ведущих производителей мебели в стране, с тремя фабриками и 450 сотрудниками. Продукция в основном уходит на экспорт — в 20 стран: от Скандинавии до Новой Зеландии.

Но производство мебели требует больших вложений и времени: нужно специальное оборудование, технологии и опыт.

«Сегодня рыночная ситуация такова, что иногда проще и выгоднее производить доски, чем мебель, — отметил Янсонс. — Мебель требует серьезных инвестиций. Это не так просто, как делать что-то однотипное. Предприниматели вкладываются туда, где видят прибыль».

Условия в соседних странах выгоднее

По мнению Янсонса, за 30 лет конкурентоспособность Латвии снизилась. Это тоже может быть одной из причин, по которой компании не спешат развиваться.

«Налоговая политика формирует инвестиционную среду. Если она хоть чуть-чуть хуже, чем у соседей, клиенты и заказы уходят в Литву, Эстонию или Польшу», — пояснил он.

Налоги и бумажная волокита мешают работать

Бюрократия тоже вносит свою лепту. Требований от разных учреждений много, и даже оформление отчетов отнимает время. Янсонс привел пример регулирования трудовых отношений:

«Сейчас работодатель отвечает за все, а работник — ни за что. Я не говорю, что надо возвращать трудовые книжки, но раньше работник обязан был написать заявление, сообщить, что увольняется. Сейчас он может просто бросить инструменты и исчезнуть посреди смены, а мы потом ищем его, чтобы уладить формальности».

В компании Stiga RM, которая занимается производством фанеры, выращивая деревья самостоятельно, с этим не совсем согласны. Они работают на экспорт, поставляя продукцию в 50 стран.

По их мнению, налоговая политика не является проблемой. Главное — чтобы конкуренция была честной, а расчеты — своевременными. А вот бюрократия действительно мешает.

«Мы инвестировали в покупку пилы в Огре по высокой цене только потому, что это позволяло сэкономить два с половиной года бюрократической волокиты, чем если бы мы захотели развивать завод с нуля», — рассказал член правления и директор по развитию Stiga RM Янис Осис. Но такое решение доступно только тем, у кого уже есть капитал.

«Производство продукции с высокой добавленной стоимостью требует крупных вложений. Если есть идея и хотя бы частичный доступ к капиталу, можно привлечь финансирование и реализовать задуманное», — добавил он.

Одной из форм господдержки Осис считает существующую программу поддержки крупных инвестиций. По ней доступно финансирование на сумму до 250 миллионов евро.

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