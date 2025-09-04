Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лекарства по рецепту: стали дешевле, но покупают их меньше

© Lsm.lv 4 сентября, 2025 07:57

Новости Латвии 0 комментариев

Вы наверняка замечали, что теперь, когда покупаете лекарства по рецепту, в чеке появляется новая строчка: плата за обслуживание — 75 центов за каждый рецепт. Это нововведение работает с 1 января этого года. В комиссии Сейма обсудили плюсы и минусы этого нового правила — и что об этом думают сами пациенты, рассказывает rus.lsm.lv.  .

«Период, когда была введена эта новая система для аптек, был очень тяжёлый. В основном из-за нехватки информации. Населению эта информация была не до конца понятна», — поделилась Агнесе Ритене, председатель правления Общества аптек.

Но изменения принесли определенные плюсы, рассказала Инесе Каупере, директор департамента фармацевтики Минздрава: «Позитивная новость этой реформы — то, что все рецепты, включая выписанные на бумаге, переводятся в электронный формат, и сейчас мы действительно можем видеть, сколько именно тратит конкретный пациент и какие лекарства он использует».

Исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического обслуживания Кристине Ючковича возразила: «Электронный формат означает физически вводить рецепты. И это огромный человеческий труд....Нам пришлось полностью изменить бухгалтерскую систему, чтобы можно было внедрить эту услугу, и это потребовало от нас значительного труда».

И пусть ввели плату за рецепты — цены на сами лекарства стали ниже. По крайней мере, так говорит Министерство здравоохранения. Вот какие цифры они приводят: в 2024 году средняя цена за упаковку лекарства была 10,10 евро, а в 2025 году — 8,80 евро.

В I квартале 2025 года цены снизились для 3200 препаратов. Среди 50 наиболее востребованных лекарств средняя цена упаковки препаратов, стоящих от 5 до 10 евро, снизилась в коридоре от 10 центов до 1,40 евро. В министерстве заявили, что людей это нововведение устраивает, и привели примеры положительных отзывов. Но, тем не менее, было собрано почти 11 тысяч подписей за то, чтобы отменить эту плату. Инициатива уже подана на рассмотрение в Сейм. 

Отменять новую систему не планируют, но могут внести изменения. Например, планируется  снижение наценки на лекарства до 5 евро и уменьшение расходов для пациентов с 6 и более рецептами в месяц.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

