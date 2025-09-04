Лекарства по рецепту: стали дешевле, но покупают их меньше

«Период, когда была введена эта новая система для аптек, был очень тяжёлый. В основном из-за нехватки информации. Населению эта информация была не до конца понятна», — поделилась Агнесе Ритене, председатель правления Общества аптек.

Но изменения принесли определенные плюсы, рассказала Инесе Каупере, директор департамента фармацевтики Минздрава: «Позитивная новость этой реформы — то, что все рецепты, включая выписанные на бумаге, переводятся в электронный формат, и сейчас мы действительно можем видеть, сколько именно тратит конкретный пациент и какие лекарства он использует».

Исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического обслуживания Кристине Ючковича возразила: «Электронный формат означает физически вводить рецепты. И это огромный человеческий труд....Нам пришлось полностью изменить бухгалтерскую систему, чтобы можно было внедрить эту услугу, и это потребовало от нас значительного труда».

И пусть ввели плату за рецепты — цены на сами лекарства стали ниже. По крайней мере, так говорит Министерство здравоохранения. Вот какие цифры они приводят: в 2024 году средняя цена за упаковку лекарства была 10,10 евро, а в 2025 году — 8,80 евро.

В I квартале 2025 года цены снизились для 3200 препаратов. Среди 50 наиболее востребованных лекарств средняя цена упаковки препаратов, стоящих от 5 до 10 евро, снизилась в коридоре от 10 центов до 1,40 евро. В министерстве заявили, что людей это нововведение устраивает, и привели примеры положительных отзывов. Но, тем не менее, было собрано почти 11 тысяч подписей за то, чтобы отменить эту плату. Инициатива уже подана на рассмотрение в Сейм.

Отменять новую систему не планируют, но могут внести изменения. Например, планируется снижение наценки на лекарства до 5 евро и уменьшение расходов для пациентов с 6 и более рецептами в месяц.