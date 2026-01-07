Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ледяной купол в Гренландии уже таял. Учёные боятся, что это повторится

7 января, 2026 15:43

В Гренландии есть ледяной купол размером с Люксембург — Prudhoe Dome. Он толщиной около 500 метров и кажется чем-то вечным. Но учёные предупреждают: этот лёд уже исчезал однажды, и при нынешнем потеплении история может повториться.

Новое исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показало, что Prudhoe Dome полностью растаял около 7 000 лет назад — совсем недавно по геологическим меркам. Тогда климат был лишь на 3–5 °C теплее, чем сегодня. Это был голоцен — время, когда люди только начинали заниматься земледелием и строить первые цивилизации. И даже такого «мягкого» потепления оказалось достаточно, чтобы огромный ледяной купол исчез на тысячи лет.

Почему это пугает сейчас? Потому что без резкого сокращения выбросов мир может приблизиться к таким же температурам уже к концу века. Если Prudhoe Dome растает снова, это способно ускорить рост уровня моря до 73 сантиметров. По оценкам Copernicus, каждый дополнительный сантиметр подъёма океана означает ещё около шести миллионов человек, живущих под угрозой прибрежных наводнений.

Учёные подчёркивают: речь не о катастрофе «завтра утром». Но факт, что такой массивный ледяной купол уже таял в условиях относительно стабильного климата, делает его одним из самых тревожных индикаторов будущих изменений. Лёд, который казался вечным, оказался гораздо хрупче, чем думали раньше.

Стоп автобус! Перевозчики вновь грозят протестами из-за цен в договорах

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Премьер Литвы усомнилась в праве навальниста Волкова жить в стране

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Латвия не планирует отправлять войска в Украину

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

Эта зимняя болезнь сошла с ума: рвёт — а горло не болит. И это не вирус

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

Яд в детском питании. Nestlé отзывает детские смеси NAN из-за токсина

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

СГБ не видит террористической угрозы для Латвии

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

