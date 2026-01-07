Ледяной купол в Гренландии уже таял. Учёные боятся, что это повторится

Новое исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показало, что Prudhoe Dome полностью растаял около 7 000 лет назад — совсем недавно по геологическим меркам. Тогда климат был лишь на 3–5 °C теплее, чем сегодня. Это был голоцен — время, когда люди только начинали заниматься земледелием и строить первые цивилизации. И даже такого «мягкого» потепления оказалось достаточно, чтобы огромный ледяной купол исчез на тысячи лет.

Почему это пугает сейчас? Потому что без резкого сокращения выбросов мир может приблизиться к таким же температурам уже к концу века. Если Prudhoe Dome растает снова, это способно ускорить рост уровня моря до 73 сантиметров. По оценкам Copernicus, каждый дополнительный сантиметр подъёма океана означает ещё около шести миллионов человек, живущих под угрозой прибрежных наводнений.

Учёные подчёркивают: речь не о катастрофе «завтра утром». Но факт, что такой массивный ледяной купол уже таял в условиях относительно стабильного климата, делает его одним из самых тревожных индикаторов будущих изменений. Лёд, который казался вечным, оказался гораздо хрупче, чем думали раньше.