Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина пыталась атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 беспилотника. Об этом он сообщил в понедельник, 29 декабря.

Атака, по его словам, произошла в ночь на 29 декабря. Все 91 БПЛА были уничтожены. Сведений о пострадавших и ущербе не поступало, добавил Лавров. По его словам, с учетом атаки "переговорная позиция РФ будет пересмотрена", но Москва не намерена выходить из переговорного процесса.

Подтверждения информации об атаке из других источников нет. Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявление Лаврова об атаке на резиденцию ложью.

В Новгородской области на озере Валдай разложена резиденция Путина "Долгие Бороды".