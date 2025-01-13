«Латыш не умеет пить, поэтому и ограничения такие»: соцсети — о сокращении времени продажи алкоголя

"Господа, господа!" Отбросим в сторону вчерашние раздоры, вот вам кипеж на сегодня! Жду размышлений о том, как такая бюрократия будет только способствовать спаиванию, взвешенных мыслей о том, как алкоголь безосновательно демонизируют и, конечно, о том, как наши политики не замечают ветра перемен", - написал 9 января в соцсети "Х" пользователь Grandamigo Centrifugo.

Комментарии, конечно, не замедлили появиться:

- Об этом никакого кипежа нет. В воскресенье можно вообще не торговать, чтобы время меньше путалось. Купить на 2 часа раньше или позже - для меня лично это ничего не меняет. Вот к финскому варианту, правда, я пока не готов.

- Как-то все равно насчет алкоголя. Но мне нравится, что народ готовят к тому, что магазины по воскресеньям могли бы работать до 19:00 или даже до 18:00.

- Нет, ну да... мне лично все равно, я не употребляю. Идея норм, но паравильнее было бы сделать отдельные магазины alko-only или физически отделить стенкой алкогольные напитки в супермаркетах. Латыш не умеет пить, поэтому и такие ограничения.

- С одной стороны, мне совершенно до одного места, так как алкоголь не употребляю. Но, с другой стороны, как бы только продуктовые магазины не адаптировались под время торговли бухлом.

- Это будет сегодняшний кипеж, да. Алколобби победило. Сейм элегантно преподносит решения, подобные пластырям, и торгует ими.

- Нет проблем. Запасы, запасы... Кто захочет пить, найдет способ раздобыть алкоголь. Из серии - свинья грязь всегда найдет.

- А вот я бы порекомендовал, чтобы алкоголем не торговали по утрам, например, до 12:00. Чтобы люди не начинали день со стакана, и это было бы намного легче контролировать.

- С каких это пор "Прогрессивные" против богемного образа жизни, одурманивающих веществ и безответственности?

- Дерьмо все эти размышления - надоело, что мы идем ко все более контролируемому, ограниченному обществу. Фашизм, но скучная его разновидность - без факельных шествий и красивой формы.