«Латыш не умеет пить, поэтому и ограничения такие»: соцсети — о сокращении времени продажи алкоголя

Kungi, kungi! Metam pie malas vakarējos kašķus, lūk, šodienas cepiens!— Grandamigo Centrifugo (@didzvein) January 9, 2025
Gaidu pārdomas par to, kā šāda birokrātija tikai veicinās nodzeršanos, izsvērtas atziņas, kā alkohols tiek nepamatoti dēmonizēts un, protams, kā mūsu politiķi nepamana pārmaiņu vēju.https://t.co/FOy5gLhv7q
"Господа, господа!" Отбросим в сторону вчерашние раздоры, вот вам кипеж на сегодня! Жду размышлений о том, как такая бюрократия будет только способствовать спаиванию, взвешенных мыслей о том, как алкоголь безосновательно демонизируют и, конечно, о том, как наши политики не замечают ветра перемен", - написал 9 января в соцсети "Х" пользователь Grandamigo Centrifugo.
Комментарии, конечно, не замедлили появиться:
- Об этом никакого кипежа нет. В воскресенье можно вообще не торговать, чтобы время меньше путалось. Купить на 2 часа раньше или позже - для меня лично это ничего не меняет. Вот к финскому варианту, правда, я пока не готов.
- Как-то все равно насчет алкоголя. Но мне нравится, что народ готовят к тому, что магазины по воскресеньям могли бы работать до 19:00 или даже до 18:00.
- Нет, ну да... мне лично все равно, я не употребляю. Идея норм, но паравильнее было бы сделать отдельные магазины alko-only или физически отделить стенкой алкогольные напитки в супермаркетах. Латыш не умеет пить, поэтому и такие ограничения.
- С одной стороны, мне совершенно до одного места, так как алкоголь не употребляю. Но, с другой стороны, как бы только продуктовые магазины не адаптировались под время торговли бухлом.
- Это будет сегодняшний кипеж, да. Алколобби победило. Сейм элегантно преподносит решения, подобные пластырям, и торгует ими.
- Нет проблем. Запасы, запасы... Кто захочет пить, найдет способ раздобыть алкоголь. Из серии - свинья грязь всегда найдет.
- А вот я бы порекомендовал, чтобы алкоголем не торговали по утрам, например, до 12:00. Чтобы люди не начинали день со стакана, и это было бы намного легче контролировать.
- С каких это пор "Прогрессивные" против богемного образа жизни, одурманивающих веществ и безответственности?
- Дерьмо все эти размышления - надоело, что мы идем ко все более контролируемому, ограниченному обществу. Фашизм, но скучная его разновидность - без факельных шествий и красивой формы.