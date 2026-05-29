Латвия получила право на проведение ЧМ по хоккею в 2030 году

В декабре прошлого года Латвийская федерация хоккея (ЛФХ) совместно с Хоккейной ассоциацией Финляндии начала процесс подачи заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году. Они были единственными кандидатами на организацию турнира.

Турнир в Риге и Хельсинки пройдет с 17 мая по 2 июня. Рига и Хельсинки примут по одной подгруппе. В обоих городах пройдут по два четвертьфинальных матча, а полуфиналы и матчи за медали состоятся в Хельсинки.

Как сообщает ЛФХ, оценка совместной заявки проходила в несколько этапов, в ходе которых IIHF оценивала планы проведения и инфраструктуру. На голосовании заявка Финляндии и Латвии получила поддержку 98,23% делегатов конгресса IIHF.

"Латвию и Финляндию объединяет не только хоккей, но и общее понимание того, что значит настоящая хоккейная культура. Чемпионат мира 2030 года станет возможностью для двух хоккейных наций объединить опыт, страсть и энергию болельщиков, чтобы вместе провести турнир, который запомнится всему хоккейному миру. Я уверен, что Рига и Хельсинки вместе продемонстрируют, как выглядит хоккейный праздник мирового уровня", - подчеркнул президент ЛФХ Айгарс Калвитис.

Латвия уже принимала чемпионаты мира в 2006, 2021 и 2023 годах.

В 2027 году чемпионат мира пройдет в Германии, в 2028 году - во Франции, а в 2029 году - в Словакии. В 2030 году также пройдут зимние Олимпийские игры.