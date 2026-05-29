Латвия получила право на проведение ЧМ по хоккею в 2030 году

Редакция PRESS 29 мая, 2026 12:14

Важно

На проходящем в Цюрихе конгрессе Международной федерации хоккея на льду (IIHF) право на проведение чемпионата мира 2030 года среди мужчин было предоставлено Латвии и Финляндии, сообщает Хоккейная ассоциация Финляндии.

В декабре прошлого года Латвийская федерация хоккея (ЛФХ) совместно с Хоккейной ассоциацией Финляндии начала процесс подачи заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году. Они были единственными кандидатами на организацию турнира.

Турнир в Риге и Хельсинки пройдет с 17 мая по 2 июня. Рига и Хельсинки примут по одной подгруппе. В обоих городах пройдут по два четвертьфинальных матча, а полуфиналы и матчи за медали состоятся в Хельсинки.

Как сообщает ЛФХ, оценка совместной заявки проходила в несколько этапов, в ходе которых IIHF оценивала планы проведения и инфраструктуру. На голосовании заявка Финляндии и Латвии получила поддержку 98,23% делегатов конгресса IIHF.

"Латвию и Финляндию объединяет не только хоккей, но и общее понимание того, что значит настоящая хоккейная культура. Чемпионат мира 2030 года станет возможностью для двух хоккейных наций объединить опыт, страсть и энергию болельщиков, чтобы вместе провести турнир, который запомнится всему хоккейному миру. Я уверен, что Рига и Хельсинки вместе продемонстрируют, как выглядит хоккейный праздник мирового уровня", - подчеркнул президент ЛФХ Айгарс Калвитис.

Латвия уже принимала чемпионаты мира в 2006, 2021 и 2023 годах.

В 2027 году чемпионат мира пройдет в Германии, в 2028 году - во Франции, а в 2029 году - в Словакии. В 2030 году также пройдут зимние Олимпийские игры.

Главные новости

«Скоро Латгалия станет пустым плацдармом»: крик о помощи из приграничья
Важно

Русские и арабы могут растворить «мягкую латышскую культуру» — что делать? Pietiek рекомендует
Важно

Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД
Важно

Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новости Латвии 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Бесплатные похороны: возможно ли это?

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

