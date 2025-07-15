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Латвия полностью выкупит доли компаний TET и LMT у шведов: инвестора Валайнис начнет искать уже завтра

© LETA 15 июля, 2025 20:49

Бизнес 0 комментариев

Латвийское государство полностью выкупит доли технологических компаний SIA "Tet" и SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) у шведского телекоммуникационного концерна "Telia", как постановило правительство во вторник.

Сделка будет осуществлена с участием государственных предприятий — AS "Latvenergo" и VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC). Как сообщил министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), "Latvenergo" и LVRTC будут участвовать в управлении компаниями и фактически выкупят доли, принадлежащие "Telia" в "Tet" и LMT.

Министр также добавил, что в будущем будет найден международный финансовый инвестор, и этот процесс начнётся уже завтра. Кроме того, в перспективе планируется вывести обе компании на фондовую биржу. Ранее в переговорах между Латвией и "Telia" рассматривались различные сценарии: от слияния "Tet" и LMT до сохранения нынешней структуры. Обсуждалась и возможность полного или частичного выкупа компаний, а также отделения отдельных активов.

Исторически управление "Tet" и LMT было организовано по сложной схеме, которую долго не удавалось изменить — несмотря на то, что основными акционерами оставались государство и "Telia". На данный момент государству через предприятие SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor" принадлежит 51% долей "Tet", а дочерней компании "Telia" — "Tilts Communications" — оставшиеся 49%. В LMT структура капитала распределена следующим образом: 49% у "Telia" и её дочерней компании "Sonera Holding", 28% у государства через LVRTC и Possessor, и ещё 23% принадлежит "Tet".

Теоретически это означает, что с учётом доли "Tet", "Telia" контролирует около 60,3% капитала LMT, а Латвийское государство — 39,7%. Однако на практике государство фактически сохраняет контроль и над LMT, поскольку контролирует большинство в "Tet". Эта структура затрудняла принятие стратегических решений, требующих единогласия.

"Telia" предлагала вариант, при котором обе стороны владели бы по 50% акций LMT, который перед этим приобрёл бы телекоммуникационный бизнес "Tet". Затем планировалось провести первичное публичное размещение акций (IPO), в рамках которого обе стороны продали бы часть своих долей, и не менее 20% акций были бы размещены на бирже. Однако государственные чиновники не комментировали это предложение публично и отвергли возможность продажи своей доли.

Готовность выкупить активы "Tet", в частности оптоволоконную инфраструктуру, ранее выражал LVRTC. Эту идею поддержал и президент LMT Юрис Бинде, заявив, что LMT мог бы приобрести клиентский портфель "Tet". В свою очередь, председатель правления "Tet" Улдис Татартчук говорил, что "Tet" рассматривает возможность покупки долей LMT.

Ранее неофициально высказывалось, что именно "Latvenergo" может стать предприятием, через которое будет реализована сделка, так как правительство не намерено использовать государственный бюджет для выкупа долей LMT и "Tet".

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