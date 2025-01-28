Латвия поборется за участие в «Евровидении»: предстоит пробиться через второй полуфинал

Артисты из стран «большой пятерки» — Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания — в полуфинале не участвуют. В этом году не надо проходить отбор и Швейцарии, которая победила в прошлогоднем «Евровидении» и, соответственно, принимает конкурс. При этом шесть упомянутых стран путем, опять же, жеребьевки были распределены для участия в полуфинальных голосованиях. Десять лучших песен (по итогам зрительского голосования) из каждого полуфинала пройдут в большой финал.

Первый полуфинал пройдет 13 мая. В нем участвуют Эстония, Исландия, Польша, Португалия, Словения, Швеция, Украина, Албания, Азербайджан, Бельгия, Хорватия, Кипр, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино. Голосовать в нем также смогут Италия, Испания и Швейцария.

Второй полуфинал запланирован на 15 мая. В нем на сцену выйдут представители Армении, Австралии, Австрии, Греции, Ирландии, Латвии, Литвы, Черногории, Чехии, Дании, Финляндии, Грузии, Израиля, Люксембурга, Мальты и Сербии. Голосовать в нем могут также зрители из Франции, Германии и Великобритании.

Большой финал Евровидения — 17 мая.

Кто поедет от Латвии, определит конкурс Латвийского телевидения Supernova. Уже в эту субботу, 1 февраля, должен пройти полуфинал с 19 участниками, а победитель определится 8 февраля.

В Евровидении-2024 Латвию представлял Донс с песней Hollow, он занял 16-е место. Победил в нем Nemo из Швейцарии.