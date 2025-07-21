Как отмечает Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов, холодная и дождливая погода особенно негативно сказалась на предприятиях размещения и общественного питания в прибрежных курортных городах, для которых доходы в летний сезон критически важны, чтобы пережить зимние месяцы.

По данным Центрального статистического управления, в первые пять месяцев года число туристов в Риге было на 15% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Агентство по инвестициям и туризму Риги подчёркивает, что целенаправленная коммуникация с европейскими рынками, а также сотрудничество с авиакомпаниями и туроператорами приносят ощутимые результаты.

Президент Латвийского общества рестораторов Янис Ензис говорит: «Если сравнивать с результатами 2019 года, то есть до пандемии, по числу ночёвок иностранных гостей в отелях и гостевых домах, то в Эстонии спад составляет 12%, а в Латвии — к сожалению, 26%.»

Среди причин стагнации туризма называют плохую погоду и сложную геополитическую ситуацию, связанную с Россией. Представители отрасли сходятся во мнении, что необходима поддержка со стороны государства и самоуправлений.

Основатель и шеф-повар ресторана B7 отмечает: «Мы на самом деле очень боремся за каждого клиента и за какую-то государственную поддержку, за стабильность для тех же поваров и работников, чтобы они не уезжали, чтобы вообще было кому работать в этих ресторанах.»

Янис Ензис предлагает возможное решение: «Мы уже много лет говорим о том, что стали бы более конкурентоспособными, если бы ставка НДС на услуги питания была снижена до 12%, как это сделано в большинстве европейских стран.»

Президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш подчёркивает: если в ближайшее время не будут приняты стратегические решения для укрепления конкурентоспособности туристической отрасли Латвии, страна продолжит отставать и терять потенциальные доходы гостиничного сектора, рабочие места и налоговые поступления.