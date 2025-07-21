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Латвия на последнем месте. Туристический бизнес стонет: «Без помощи зиму можно и не пережить» (1)

Редакция PRESS 21 июля, 2025 19:34

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Хотя на улицах Риги и в других местах Латвии, кажется, не наблюдается нехватки туристов, представители отрасли оценивают начало туристического сезона как слабое. Латвия по-прежнему занимает последнее место в Европейском союзе по восстановлению потока иностранных туристов после пандемии. С представителями отрасли побеседовала передача 360 Ziņas.

Как отмечает Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов, холодная и дождливая погода особенно негативно сказалась на предприятиях размещения и общественного питания в прибрежных курортных городах, для которых доходы в летний сезон критически важны, чтобы пережить зимние месяцы. 

По данным Центрального статистического управления, в первые пять месяцев года число туристов в Риге было на 15% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Агентство по инвестициям и туризму Риги подчёркивает, что целенаправленная коммуникация с европейскими рынками, а также сотрудничество с авиакомпаниями и туроператорами приносят ощутимые результаты.

Президент Латвийского общества рестораторов Янис Ензис говорит: «Если сравнивать с результатами 2019 года, то есть до пандемии, по числу ночёвок иностранных гостей в отелях и гостевых домах, то в Эстонии спад составляет 12%, а в Латвии — к сожалению, 26%.»

Среди причин стагнации туризма называют плохую погоду и сложную геополитическую ситуацию, связанную с Россией. Представители отрасли сходятся во мнении, что необходима поддержка со стороны государства и самоуправлений.

Основатель и шеф-повар ресторана B7 отмечает: «Мы на самом деле очень боремся за каждого клиента и за какую-то государственную поддержку, за стабильность для тех же поваров и работников, чтобы они не уезжали, чтобы вообще было кому работать в этих ресторанах.»

Янис Ензис предлагает возможное решение: «Мы уже много лет говорим о том, что стали бы более конкурентоспособными, если бы ставка НДС на услуги питания была снижена до 12%, как это сделано в большинстве европейских стран.»

Президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш подчёркивает: если в ближайшее время не будут приняты стратегические решения для укрепления конкурентоспособности туристической отрасли Латвии, страна продолжит отставать и терять потенциальные доходы гостиничного сектора, рабочие места и налоговые поступления.

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