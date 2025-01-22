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Латвия хочет ограничить покупку недвижимости для граждан РФ и Белоруссии: Елизавета Кривцова

Редакция PRESS 22 января, 2025 17:41

Новости Латвии 0 комментариев

-В Сейм внесён законопроект, запрещающий гражданам России и Белоруссии приобретать недвижимость в Латвии. Важно подчеркнуть: это ограничение касается только будущих сделок и не затрагивает уже приобретённую собственность, - вносит ясность юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке. И разъясняет.

-Однако другие меры жесткие. Право на покупку недвижимости сохраняется только за теми гражданами РФ, которые на момент вступления закона в силу уже имели постоянный ВНЖ или восстанавливали его после массового аннулирования. Те, кто получит постоянный ВНЖ после вступления закона в силу, не смогут приобретать недвижимость.

Законопроект ещё не принят, и изменения возможны. Но сама идея считать человека угрозой лишь из-за места его рождения идёт вразрез с принципами свободы и достоинства человека. Эффективность такого подхода для обеспечения безопасности также вызывает серьёзные сомнения.

Могу понять запрет на покупку недвижимости в приграничной зоне или около военных баз, но запрет купить квартиру в многоэтажке, на мой взгляд, чрезмерен. При том, что иммиграция россиян в Латвию фактически остановлена.

Ссылка на законопроект здесь

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