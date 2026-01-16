Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Америкс об обвинении во взяточнистве: «Нет ни фактов, ни доказательств»

16 января, 2026

Важно 0 комментариев

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

Тем временем Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело против Америкса по обвинению в требовании взятки в крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. По версии обвинения, в сентябре 2017 года Америкс, действуя совместно с другой государственной должностной персоной, которой, по информации LETA, является бывший мэр Риги и действующий депутат EP Нил Ушаков, обсуждал с предпринимателем изменения нормативных актов.

Речь шла о том, чтобы льготы на проезд, действующие в транспорте SIA “Rīgas satiksme”, разрешили применять и в микроавтобусах перевозчика “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS). Прокуратура утверждает, что в обмен на такие изменения Ушаков и Америкс потребовали взятку в размере 50% от финансирования Рижской думы, которое компания получила бы за перевозки льготных пассажиров.

По данным следствия, после расчетов экономической выгоды предприниматель Александр Брандавс подтвердил готовность платить, а стороны договорились о схеме — 30% наличными. С учетом среднего числа пассажиров сумма предполагаемой взятки, как утверждается, могла составлять не менее 19 000 евро в месяц.

Америкс ранее заявлял, что покидает политику до выборов в Сейм, однако сейчас не исключает возвращения и допускает, что уголовное преследование может быть попыткой поставить барьеры его дальнейшей политической деятельности. В прокуратуре сообщили LETA, что на данный момент не планируют повторно обращаться в Европарламент с запросом о снятии иммунитета с Ушакова, хотя такую возможность не исключают.

Ранее программа LTV “De facto” сообщала, что выделенный из основного дела процесс в отношении Ушакова приостановлен. Подозрения в его адрес касаются не только возможного требования взятки, но и злоупотребления служебным положением. По этому же эпизоду обвиняются еще два человека — бывший глава правления “Rīgas satiksme” Леонс Бемхенс и бывший исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Рижской думы Эмиль Якринс. Их дело направлено в суд, а “Rīgas satiksme” и Рижское самоуправление признаны потерпевшими, заявляя ущерб в размере 10 млн евро.

Главные новости

Силиня в гневе: требует объяснений от Швинки за тендер на страхование ответственности его министерства
Важно

Силиня в гневе: требует объяснений от Швинки за тендер на страхование ответственности его министерства (2)

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам
Важно

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам

Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку
Важно

Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку (1)

«Я действовал строго по закону», — экс-мэр Ушаков о причастности к взяткам

Важно 16:12

Важно 0 комментариев

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Суд ЕС: пассажирам вернут сборы сайтов по продаже билетов

Важно 16:04

Важно 0 комментариев

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Контрацептив Pfizer может вызывать опухоли мозга

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

RB Rail оправдывается: «страховка не действует при умышленном мошенничестве»

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Немцы обнаружили слабое место в обороне НАТО — и это под боком у Латвии!

Важно 15:21

Важно 0 комментариев

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам

Важно 15:19

Важно 0 комментариев

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

