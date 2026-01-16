Америкс об обвинении во взяточнистве: «Нет ни фактов, ни доказательств»

Тем временем Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело против Америкса по обвинению в требовании взятки в крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. По версии обвинения, в сентябре 2017 года Америкс, действуя совместно с другой государственной должностной персоной, которой, по информации LETA, является бывший мэр Риги и действующий депутат EP Нил Ушаков, обсуждал с предпринимателем изменения нормативных актов.

Речь шла о том, чтобы льготы на проезд, действующие в транспорте SIA “Rīgas satiksme”, разрешили применять и в микроавтобусах перевозчика “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS). Прокуратура утверждает, что в обмен на такие изменения Ушаков и Америкс потребовали взятку в размере 50% от финансирования Рижской думы, которое компания получила бы за перевозки льготных пассажиров.

По данным следствия, после расчетов экономической выгоды предприниматель Александр Брандавс подтвердил готовность платить, а стороны договорились о схеме — 30% наличными. С учетом среднего числа пассажиров сумма предполагаемой взятки, как утверждается, могла составлять не менее 19 000 евро в месяц.

Америкс ранее заявлял, что покидает политику до выборов в Сейм, однако сейчас не исключает возвращения и допускает, что уголовное преследование может быть попыткой поставить барьеры его дальнейшей политической деятельности. В прокуратуре сообщили LETA, что на данный момент не планируют повторно обращаться в Европарламент с запросом о снятии иммунитета с Ушакова, хотя такую возможность не исключают.

Ранее программа LTV “De facto” сообщала, что выделенный из основного дела процесс в отношении Ушакова приостановлен. Подозрения в его адрес касаются не только возможного требования взятки, но и злоупотребления служебным положением. По этому же эпизоду обвиняются еще два человека — бывший глава правления “Rīgas satiksme” Леонс Бемхенс и бывший исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Рижской думы Эмиль Якринс. Их дело направлено в суд, а “Rīgas satiksme” и Рижское самоуправление признаны потерпевшими, заявляя ущерб в размере 10 млн евро.