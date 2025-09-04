Латвийцы в шоке: «Почему на VIP-местах сидят знаменитости, а не семьи спортсменов?»

В частности, латвиец, предложил свою альтернативу: вместо знаменитостей рассаживать на такие места семьи спортсменов. Которые, по его мнению, гораздо больше имеют отношения к баскетболу, чем иные гости.

Комментаторы преимущественно с ним согласились. И поделились своими наблюдениями.

-Вчера смотрел баскетбол и увидел на VIP-местах так называемую элиту — министров, бывших министров, премьер-министров, Лембергс где-то мелькал и т.д. Но мне бы хотелось видеть там родителей игроков — тех, кто действительно вложился в результат и игру, которую мы сегодня видим. Неужели трудно хотя бы на одну игру выделить эти места родителям баскетболистов?

-Была уже дискуссия о Празднике песни и танца, что родителям тоже должны быть билеты. Автора идеи "съели" — мол, родители никакого вклада не сделали. Думаю, тут было бы то же самое.

-Я считаю, что это своего рода коррупция — им VIP-места в обмен на бюджетные вливания. Здесь стоило бы вмешаться KNAB.

-Лембергс ходит вообще на все игры, даже на товарищеские. У него всегда одно и то же место в первом ряду. Интересно, почему у него такие привилегии?

-Да, первый ряд выглядел интересно. Всякие инфлюенсеры, политики. Я тоже за то, чтобы там сидели родители. Причём обеих команд».

-Абсолютно уверен, что все они пришли по приглашениям. Зарплаты у них не такие уж большие, билет купить не могут.

Итог, однако, участники дискуссии подвели неутешительный:

-Так было и будет в Латвии всегда. Коррупция будет процветать.

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что, скажем, президенту ЛР Эдгару Ринкевичу по статусу положено присутствовать на таком мероприятии, как Евробаскет. Многие бывшие чиновники у нас являются покровителями разных творческих сообществ. Поэтому, кто из них имеет право на пригласительный, а кто нет, вопрос дискуссионный. Хотя халявщиков, конечно, у нас немало. Причем зачастую это люди, которые вполне могут себе позволить купить даже дорогой билет. Но, видно, по статуус, считают это зазорным...

Vakar skatījos basketbolu, un tajās VIP vietās redzēju saliktu tā saucamo eliti – ministrus, bijušos ministrus, premjerus, Lembergu kaut kur paspīdēt utt. Bet man gribētos tur redzam sēžam spēlētāju vecākus – tos, kas patiesi veikuši ieguldījumu rezultātā un spēlē, ko mēs šodien… — Tas_Tur (@Tas_Latvanis) September 2, 2025

ФОТО агентства ЛЕТА