Латвийцы в шоке: «Почему на VIP-местах сидят знаменитости, а не семьи спортсменов?»

Редакция PRESS 4 сентября, 2025 17:19

Мнения 0 комментариев

Давно уже латвийцы высказывают недовольство тем, что на VIP-местах на разных особо привлекательных мероприятиях у нас сидят известные персоны. Теперь такое же замечено на Евробаскете - один из комментаторов поделился впечатлениями в сети Х...

В частности, латвиец, предложил свою альтернативу: вместо знаменитостей рассаживать на такие места семьи спортсменов. Которые, по его мнению, гораздо больше имеют отношения к баскетболу, чем иные гости.

Комментаторы преимущественно с ним согласились. И поделились своими наблюдениями. 

-Вчера смотрел баскетбол и увидел на VIP-местах так называемую элиту — министров, бывших министров, премьер-министров, Лембергс где-то мелькал и т.д. Но мне бы хотелось видеть там родителей игроков — тех, кто действительно вложился в результат и игру, которую мы сегодня видим. Неужели трудно хотя бы на одну игру выделить эти места родителям баскетболистов?

-Была уже дискуссия о Празднике песни и танца, что родителям тоже должны быть билеты. Автора идеи "съели" — мол, родители никакого вклада не сделали. Думаю, тут было бы то же самое.

-Я считаю, что это своего рода коррупция — им VIP-места в обмен на бюджетные вливания. Здесь стоило бы вмешаться KNAB.

-Лембергс ходит вообще на все игры, даже на товарищеские. У него всегда одно и то же место в первом ряду. Интересно, почему у него такие привилегии?

-Да, первый ряд выглядел интересно. Всякие инфлюенсеры, политики. Я тоже за то, чтобы там сидели родители. Причём обеих команд».

-Абсолютно уверен, что все они пришли по приглашениям. Зарплаты у них не такие уж большие, билет купить не могут.

Итог, однако, участники дискуссии подвели неутешительный:

-Так было и будет в Латвии всегда. Коррупция будет процветать.

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что, скажем, президенту ЛР Эдгару Ринкевичу по статусу положено присутствовать на таком мероприятии, как Евробаскет. Многие бывшие чиновники у нас являются покровителями разных творческих сообществ. Поэтому, кто из них имеет право на пригласительный, а кто нет, вопрос дискуссионный. Хотя халявщиков, конечно, у нас немало. Причем зачастую это люди, которые вполне могут себе позволить купить даже дорогой билет. Но, видно, по статуус, считают это зазорным...

ФОТО агентства ЛЕТА

