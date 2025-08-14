Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийское здравоохранение на грани краха: депутат Сейма предупреждает о близкой катастрофе

Редакция PRESS 14 августа, 2025 08:45

Латышские СМИ

Здравоохранение Латвии находится на грани выживания — нехватка финансирования и длинные очереди к специалистам становятся повседневностью. Лига Козловска, депутат Сейма (СЗК), председатель Ассоциации сельских семейных врачей, в передаче TV24 «Ziņu TOP» предупреждает, что ситуация продолжает ухудшаться, и без дополнительного финансирования система больше не сможет обеспечить пациентам необходимую помощь.

Козловска признаёт, что это системная проблема — у здравоохранения нет соответствующего финансирования. «По правде говоря, мы на грани — быть или не быть. Те, кто могут заплатить, ещё платят за платные услуги», — рассказала она.

Отрасль здравоохранения не могла полноценно работать с выделенным финансированием — 4% от ВВП. Сейчас финансирование будет меньше 4%. Депутат подчёркивает, что политики могут придумывать бесчисленные реформы, однако работники системы здравоохранения не могут улучшить ситуацию для пациентов, например, сократить длинные очереди к специалистам или на обследования.

«В больницах сейчас очень часто пустуют палаты, так как объём, оплачиваемый государством на этих пациентов, был сокращён», — поясняет Козловска.

Ранее LA.LV уже сообщало, что здравоохранению не хватает примерно 500 миллионов евро. «Чем дольше отрасль недофинансируется, тем больше растёт потребность людей в медицинской помощи», — поясняет в статье председатель Профсоюза работников здравоохранения и социальной сферы Валдис Керис. — «Растёт заболеваемость, проблемы со здоровьем не устраняются своевременно, и в результате возникает лавинный эффект — больше запущенных заболеваний, на лечение которых требуется ещё больше ресурсов».

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

