Латвийское здравоохранение на грани краха: депутат Сейма предупреждает о близкой катастрофе

Козловска признаёт, что это системная проблема — у здравоохранения нет соответствующего финансирования. «По правде говоря, мы на грани — быть или не быть. Те, кто могут заплатить, ещё платят за платные услуги», — рассказала она.

Отрасль здравоохранения не могла полноценно работать с выделенным финансированием — 4% от ВВП. Сейчас финансирование будет меньше 4%. Депутат подчёркивает, что политики могут придумывать бесчисленные реформы, однако работники системы здравоохранения не могут улучшить ситуацию для пациентов, например, сократить длинные очереди к специалистам или на обследования.

«В больницах сейчас очень часто пустуют палаты, так как объём, оплачиваемый государством на этих пациентов, был сокращён», — поясняет Козловска.

Ранее LA.LV уже сообщало, что здравоохранению не хватает примерно 500 миллионов евро. «Чем дольше отрасль недофинансируется, тем больше растёт потребность людей в медицинской помощи», — поясняет в статье председатель Профсоюза работников здравоохранения и социальной сферы Валдис Керис. — «Растёт заболеваемость, проблемы со здоровьем не устраняются своевременно, и в результате возникает лавинный эффект — больше запущенных заболеваний, на лечение которых требуется ещё больше ресурсов».