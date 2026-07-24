Большая часть съёмок (25 из 28 дней) прошла в Риге. Латвийскими копродюсерами выступили Мадара Калниня и Эско Рипс. В проекте также участвовали многие латвийские кинопрофессионалы. Съёмки в Латвии поддержали Латвийское агентство инвестиций и развития, а также Рижский фонд кино.
Фильм рассказывает историю молодой няни и домработницы Марии, которая готовится выйти замуж за богатого вдовца. Однако её прошлое — интимная связь с немецким солдатом во время Второй мировой войны — грозит разрушить новую жизнь в послевоенном хаосе.
Майя Аль-Туки известна как режиссёр нескольких серий сериала «Корона» («The Crown»). Ранее она сняла полнометражные фильмы «Короче говоря» (2015) и «Королева сердец» (2019).
Nafta Films — один из ведущих продюсерских домов Балтии с офисами в Латвии, Литве и Эстонии. В 2025 году годовой оборот компании составил около 12 миллионов евро.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.