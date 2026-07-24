Фильм рассказывает историю молодой няни и домработницы Марии, которая готовится выйти замуж за богатого вдовца. Однако её прошлое — интимная связь с немецким солдатом во время Второй мировой войны — грозит разрушить новую жизнь в послевоенном хаосе.

Майя Аль-Туки известна как режиссёр нескольких серий сериала «Корона» («The Crown»). Ранее она сняла полнометражные фильмы «Короче говоря» (2015) и «Королева сердец» (2019).