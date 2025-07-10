Латвийский спортсмен оказался на грани жизни и смерти: его семья умоляет о помощи

Подниеце рассказала, что у Брантса диагностирован септический шок, и для спасения его жизни необходима свежая донорская кровь.

«Мой сильный папа сейчас в критическом состоянии, он находится в реанимации в больнице Страдиня, и ему очень-очень нужна свежая кровь, чтобы выжить и продолжать жить. Пожалуйста, прошу всех, кто может, отправляйтесь в центр доноров крови и сдайте кровь с пометкой “STRADIŅI BRANTS”. Группа крови — резус-отрицательная», — написала Подниеце в Instagram.

«Септический шок — это форма сепсиса, при которой артериальное давление опасно снижается и остаётся низким даже после введения жидкостей. Это приводит к нарушению кровообращения, вызывает отказ органов и может привести к смерти, если не лечить немедленно», — пояснила она.

В 2016 году Брантс завоевал серебряную медаль на чемпионате мира, а в 2018 году стал чемпионом Европы.