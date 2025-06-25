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Латвийский след в «свадьбе» 9-летней украинской девочки с 22-летним британцем в парижском Диснейленде

Редакция PRESS 25 июня, 2025 19:43

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В субботу, 21 июня, в парке аттракционов Диснейленд под Парижем должна была пройти свадьба. Однако при прибытии «невесты», гражданки Украины, сотрудники парка обнаружили, что это всего лишь ребенок. Несмотря на гипотезу прокуратуры о постановке свадьбы, четыре человека были задержаны.

Команды парка аттракционов были потрясены и отреагировали очень быстро. В тот день парк Диснейленд Париж, расположенный в Марн-ла-Вале (Сена-и-Марна), должен был быть арендован иностранцем для проведения его «свадьбы». Однако, когда невеста приехала, сотрудники Диснейленда были шокированы: девочка была всего 9 лет. Приглашенные — около сотни человек — не вошли в парк, и аренда была немедленно отменена. Хотя прокуратура выдвинула гипотезу о постановке, четыре человека были задержаны.

Сцена произошла рано утром, так как частные мероприятия проходят вне рабочего времени парка. В Диснейленде подтвердили, что отмена произошла сразу после выявления серьезных нарушений, подчеркивают ответственные сотрудники, не вдаваясь в детали.

— Полиция была уведомлена быстро и прибыла на место в кратчайшие сроки. Мы полностью сотрудничаем с властями в рамках их расследования и подали иск в компетентные органы, — сообщили в Диснейленде.

Прокуратура подтвердила, что были задержаны и допрошены четыре человека: предполагаемый жених, инициатор мероприятия, британец, 22 года, а также мать девочки — 41-летняя украинка, и двое граждан Латвии — 55 и 24 лет.

«Следствие, после медицинского осмотра несовершеннолетней, гражданки Украины, показало, что она не подвергалась насилию, и что событие оказалось постановочным, а гости были всего лишь статистами», — сообщила прокуратура Мё в пресс-релизе.

«Это не была свадьба, а постановка свадьбы с участием сотни статистов. Они арендовали Диснейленд Париж, утверждая, что это настоящая свадьба», — пояснил прокурор в интервью AFP.

Задержания предполагаемого британца и одного из граждан Латвии были продлены по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.

Обстоятельства инцидента остаются расплывчатыми. Согласно источникам в полиции, человек, представившийся женихом, заявил, что это съемки и что он является директором продюсерской компании. Присутствующие на месте, включая персонал Диснейленда, никогда не предполагали, что это постановка.

«Никогда не было речи о съемках, — говорит свидетель, присутствовавший в парке в субботу утром. — Мы все думали, что будем свидетелями свадьбы. Все были потрясены, никто не ожидал этого. Диснейленд очень хорошо справился, — продолжает он. — Они все отменили, как только поняли, что невеста — это ребенок. Мы были потрясены, увидев это».

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Комментарии (0) 22 реакций
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