Латвийские предприятия по-прежнему отстают от соседей и среднего показателя по ЕС по использованию облачных сервисов

Согласно отчету Eurostat, доля латвийских предприятий, приобретающих услуги облачных вычислений, за два года выросла на девять процентных пунктов. Если в 2023 году такую возможность использовали примерно 35% предприятий, то в 2025 году уже 44%. Однако в региональном контексте Латвия по-прежнему находится в числе отстающих. В Литве платные облачные сервисы в прошлом году использовали уже 58% предприятий, а в Эстонии - даже 60%. Следует отметить, что Литва за последние два года продемонстрировала самый стремительный скачок во всем ЕС, увеличив использование облачных сервисов в предпринимательской деятельности на 19,7%.

«Латвийским предприятиям предстоит долгий и трудный путь, чтобы достигнуть хотя бы среднего уровня ЕС по использованию облачных сервисов. Сейчас мы занимаем только 20-е место среди всех стран-участниц и отстаем от среднего показателя более чем на 8 процентных пунктов. Однако опыт бухгалтерской отрасли свидетельствует о том, что латвийские предприятия способны переориентироваться и осуществить изменения в сравнительно короткий период времени, если почувствуют реальную выгоду. Например, бухгалтерскую программу Jumis в формате облачного сервиса в 2016 году использовали лишь около 3% всех наших клиентов. Накануне пандемии доля пользователей выросла до 33%, но с приходом удаленной работы начался настоящий бум цифровизации. В конце 2023 года Jumis в форме облачного сервиса использовали уже 93% клиентов, а сегодня это делают почти все», – знакомит с динамикой роста руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

В соперничестве с другими странами-участницами придется «бежать» в два раза быстрее, чем конкуренты, поскольку и другие страны не дремлют. За два года средний показатель использования платных облачных сервисов в блоке вырос в среднем на 7,4%, что лишь немного меньше, чем в Латвии. Сейчас он достиг 52,7% и знаменует собой основательный прорыв, если сравнивать с тем, что было 10 лет назад. В 2014 году такие услуги в Европе использовали лишь неполные 18% предприятий.

По всей Европе предприятия чаще всего используют облачные сервисы для обеспечения повседневных основных процессов и оптимизации расходов, чтобы не создавать дорогую ИТ-инфраструктуру. Среди самых популярных услуг доминируют: системы электронной почты, которые используют 85,2% всех подписчиков облачных сервисов; офисное программное обеспечение, например, текстовые редакторы и электронные таблицы (71,7%) и хранение файлов в облаке (71,5%).

Повышение цифровой интенсивности и внедрение облачных вычислений является критически важным элементом в повышении конкурентоспособности латвийских предприятий, особенно в секторе малого и среднего бизнеса, чтобы достичь поставленных ЕС целей цифрового десятилетия.