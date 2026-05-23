Латвийские предприятия по-прежнему отстают от соседей и среднего показателя по ЕС по использованию облачных сервисов

Редакция PRESS 23 мая, 2026 14:50

Латвийские предприятия под влиянием пандемии совершили значительный прорыв в цифровой трансформации, существенно увеличив использование платных услуг облачных вычислений. Тем не менее, несмотря на позитивную динамику, Латвия по-прежнему находится в нижней части рейтинга Европейского союза (ЕС) и заметно отстает от своих балтийских соседей, свидетельствуют новейшие данные европейского статистического бюро Eurostat. Правда, в некоторых сферах показатели Латвии очень впечатляют. Например, система управления бизнесом и бухгалтерского учета Jumis почти на сто процентов используется только в форме облачного сервиса.

Согласно отчету Eurostat, доля латвийских предприятий, приобретающих услуги облачных вычислений, за два года выросла на девять процентных пунктов. Если в 2023 году такую возможность использовали примерно 35% предприятий, то в 2025 году уже 44%. Однако в региональном контексте Латвия по-прежнему находится в числе отстающих. В Литве платные облачные сервисы в прошлом году использовали уже 58% предприятий, а в Эстонии - даже 60%. Следует отметить, что Литва за последние два года продемонстрировала самый стремительный скачок во всем ЕС, увеличив использование облачных сервисов в предпринимательской деятельности на 19,7%.

«Латвийским предприятиям предстоит долгий и трудный путь, чтобы достигнуть хотя бы среднего уровня ЕС по использованию облачных сервисов. Сейчас мы занимаем только 20-е место среди всех стран-участниц и отстаем от среднего показателя более чем на 8 процентных пунктов. Однако опыт бухгалтерской отрасли свидетельствует о том, что латвийские предприятия способны переориентироваться и осуществить изменения в сравнительно короткий период времени, если почувствуют реальную выгоду. Например, бухгалтерскую программу Jumis в формате облачного сервиса в 2016 году использовали лишь около 3% всех наших клиентов. Накануне пандемии доля пользователей выросла до 33%, но с приходом удаленной работы начался настоящий бум цифровизации. В конце 2023 года Jumis в форме облачного сервиса использовали уже 93% клиентов, а сегодня это делают почти все», – знакомит с динамикой роста руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

В соперничестве с другими странами-участницами придется «бежать» в два раза быстрее, чем конкуренты, поскольку и другие страны не дремлют. За два года средний показатель использования платных облачных сервисов в блоке вырос в среднем на 7,4%, что лишь немного меньше, чем в Латвии. Сейчас он достиг 52,7% и знаменует собой основательный прорыв, если сравнивать с тем, что было 10 лет назад. В 2014 году такие услуги в Европе использовали лишь неполные 18% предприятий.

По всей Европе предприятия чаще всего используют облачные сервисы для обеспечения повседневных основных процессов и оптимизации расходов, чтобы не создавать дорогую ИТ-инфраструктуру. Среди самых популярных услуг доминируют: системы электронной почты, которые используют 85,2% всех подписчиков облачных сервисов; офисное программное обеспечение, например, текстовые редакторы и электронные таблицы (71,7%) и хранение файлов в облаке (71,5%).

Повышение цифровой интенсивности и внедрение облачных вычислений является критически важным элементом в повышении конкурентоспособности латвийских предприятий, особенно в секторе малого и среднего бизнеса, чтобы достичь поставленных ЕС целей цифрового десятилетия.

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

