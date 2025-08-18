Латвийские отели присоединятся к иску против Booking.com

Президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш (Союз «зеленых» и крестьян) сообщил агентству LETA, что точное количество латвийских гостиниц-участников и сумма их убытков не разглашаются. Ассоциация выступает лишь в роли информационного партнёра, предоставляя своим членам данные о возможности подачи иска, а решение принимает каждая компания самостоятельно.

Коллективный иск был подготовлен европейской конфедерацией гостиничных и ресторанных ассоциаций HOTREC. В организации отмечают, что условия Booking.com десятилетиями подрывали ценовую конкуренцию, увеличивали комиссионные платежи и ограничивали свободу гостиниц.

В свою очередь, Booking.com отвергает обвинения, назвав иск необоснованным и «вводящим в заблуждение». Компания утверждает, что пока не получила официального уведомления. В пресс-релизе она сослалась на опрос, согласно которому 74% партнеров-отельеров заявили, что работа с платформой сделала их бизнес прибыльнее, обеспечила более высокую загрузку и снизила затраты на привлечение клиентов.