Латвийские отели присоединятся к иску против Booking.com

18 августа, 2025 13:52

Бизнес 0 комментариев

Более 10 000 гостиниц по всей Европе, включая Латвию, подали коллективный иск против амстердамской платформы Booking.com, требуя компенсации за убытки, которые, по их словам, принесла так называемая «клаузула наилучшей цены». Этот пункт договора обязывал отели не предлагать более низкие цены на собственных сайтах или других каналах продаж, чем на Booking.com, и действовал почти 20 лет — вплоть до 2024 года. Суд ЕС в сентябре прошлого года признал такую практику незаконной.

Президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш (Союз «зеленых» и крестьян) сообщил агентству LETA, что точное количество латвийских гостиниц-участников и сумма их убытков не разглашаются. Ассоциация выступает лишь в роли информационного партнёра, предоставляя своим членам данные о возможности подачи иска, а решение принимает каждая компания самостоятельно.

Коллективный иск был подготовлен европейской конфедерацией гостиничных и ресторанных ассоциаций HOTREC. В организации отмечают, что условия Booking.com десятилетиями подрывали ценовую конкуренцию, увеличивали комиссионные платежи и ограничивали свободу гостиниц.

В свою очередь, Booking.com отвергает обвинения, назвав иск необоснованным и «вводящим в заблуждение». Компания утверждает, что пока не получила официального уведомления. В пресс-релизе она сослалась на опрос, согласно которому 74% партнеров-отельеров заявили, что работа с платформой сделала их бизнес прибыльнее, обеспечила более высокую загрузку и снизила затраты на привлечение клиентов.

24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

