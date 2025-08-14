Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийские отели присоединились к коллективному иску против Booking.com в масштабе всего ЕС

14 августа, 2025 14:28

Бизнес 0 комментариев

Более десяти тысяч гостиниц по всей Европе, включая Латвию, готовятся подать коллективный иск против крупнейшей платформы онлайн-бронирования Booking.com. Отельеры утверждают, что компания десятилетиями ограничивала конкуренцию и навязывала убыточные условия сотрудничества.

Иск инициировала Европейская ассоциация отелей, ресторанов и кафе. К нему уже присоединились свыше 30 национальных организаций и более 10 тысяч гостиниц. Отрасль требует компенсации за двадцать лет, когда Booking.com запрещала отелям предлагать на собственных сайтах более низкие цены, чем на платформе. Суд ЕС признал это условие незаконным ещё в прошлом году.

«У нас 23 номера, и более 70% бронирований приходит через Booking.com. Но мы всё равно участвуем в иске. Никто не имеет права диктовать, какие цены мы ставим на собственных сайтах», — говорит директор рижского отеля Relais le Chevalier Юлия Жагунова.

По её словам, сотрудничество с платформой даёт поток гостей, но забирает значительную часть выручки: из 100 евро, которые платит клиент, отель получает в лучшем случае 75.

Однако не все в Латвии настроены против Booking.com. «Никого не принуждали быть на платформе. Это соглашение двух сторон. У нас сотрудничество приносит хороший результат», — отмечает руководитель Opera Hotel Riga Янис Ензис.

Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов сохраняет нейтралитет и лишь информирует членов о возможности присоединиться к иску. Сколько латвийских отелей уже сделали этот шаг, не раскрывается.

Отели могут подать коллективный иск до 29 августа. Ожидается, что процесс станет одним из крупнейших в истории европейского гостиничного бизнеса.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

