Латвийские отели присоединились к коллективному иску против Booking.com в масштабе всего ЕС

Иск инициировала Европейская ассоциация отелей, ресторанов и кафе. К нему уже присоединились свыше 30 национальных организаций и более 10 тысяч гостиниц. Отрасль требует компенсации за двадцать лет, когда Booking.com запрещала отелям предлагать на собственных сайтах более низкие цены, чем на платформе. Суд ЕС признал это условие незаконным ещё в прошлом году.

«У нас 23 номера, и более 70% бронирований приходит через Booking.com. Но мы всё равно участвуем в иске. Никто не имеет права диктовать, какие цены мы ставим на собственных сайтах», — говорит директор рижского отеля Relais le Chevalier Юлия Жагунова.

По её словам, сотрудничество с платформой даёт поток гостей, но забирает значительную часть выручки: из 100 евро, которые платит клиент, отель получает в лучшем случае 75.

Однако не все в Латвии настроены против Booking.com. «Никого не принуждали быть на платформе. Это соглашение двух сторон. У нас сотрудничество приносит хороший результат», — отмечает руководитель Opera Hotel Riga Янис Ензис.

Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов сохраняет нейтралитет и лишь информирует членов о возможности присоединиться к иску. Сколько латвийских отелей уже сделали этот шаг, не раскрывается.

Отели могут подать коллективный иск до 29 августа. Ожидается, что процесс станет одним из крупнейших в истории европейского гостиничного бизнеса.