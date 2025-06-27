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«Латвии важно, чтобы не был смещён фокус с Украины»: Силиня в Бельгии (1)

Редакция PRESS 27 июня, 2025 09:59

Новости Латвии 1 комментариев

Латвии и региону важно, чтобы не был смещен фокус с Украины, заявила журналистам премьер-министр Эвика Силиня по прибытии в столицу Бельгии на проходящую в Брюсселе встречу стран Евросоюза (ЕС) и их глав.

Она подчеркнула, что позиция Латвии по вопросам санкций против России всегда была жесткой и Латвия хочет, чтобы и 18-й пакет санкций ЕС против страны-агрессора был одобрен. В том числе для Латвии важно, чтобы под санкции попали суда, с помощью которых осуществляется деятельность российского теневого флота, а также то, чтобы замороженные финансовые средства России таковыми и остались.

"Очень важно для нашего региона и Латвии, чтобы не сместился фокус с Украины", - подчеркнула премьер-министр.

Об этом она также написала в четверг на сайте "X". Силиня отметила, что в начатой Россией войне Украина защищает не только свою свободу, но и нашу безопасность, и общие ценности. "Для меня важно, что мы в Европе едины и оказываем реальную поддержку Украине. Необходимо четко показать России, что давление не ослабнет, пока не будет достигнут справедливый и продолжительный мир", - заявила Силиня.

Кроме того, она особо отметила, что укрепление восточной границы является одним из ее приоритетов на переговорах с европейскими лидерами в Брюсселе. Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей уже подготовила совместное письмо, чтобы решить проблемы безопасности на внешних границах.

Совещание завершится в пятницу, 27 июня.

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Комментарии (1) 168 реакций
Комментарии (1) 168 реакций
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