«LaTS» расширяет предложение овощей, выращенных в Латвии

«В этом году мы существенно расширим ассортимент овощей, выращенных в Латвии, а также обеспечим возможности поставок продукции с соблюдением температурного режима», — отмечает коммерческий директор «LaTS» Виталий Рощин. Это означает как более широкий выбор местных товаров, так и новые возможности для розничных магазинов по всей стране.

Этот шаг является частью более широкой стратегии развития, направленной на укрепление системы поставок и обеспечение более эффективной доступности товаров для магазинов сети. Компания продолжает совершенствовать логистические решения, чтобы сделать поставки быстрее, стабильнее и удобнее по всей Латвии.

Температурная логистика означает, что продукты, требующие определённого температурного режима — например, свежие продукты питания — транспортируются в соответствующих условиях. Это позволяет магазинам надежнее обеспечивать качественное и свежее предложение, одновременно снижая риски, связанные с транспортировкой и хранением. Такой подход становится всё более важным с учётом растущих требований к безопасности пищевых продуктов.

Расширение ассортимента местных овощей является ещё одним важным направлением развития. Это не только поддерживает латвийских производителей, но и обеспечивает покупателей более свежими продуктами с более короткой цепочкой поставок, одновременно способствуя более устойчивому подходу в розничной торговле.

Улучшения в системе поставок охватывают всю цепочку и особенно важны для регионов, где небольшим магазинам часто сложнее конкурировать с крупными торговыми сетями. Более стабильные и предсказуемые сроки поставок позволяют эффективнее планировать запасы, избегать дефицита востребованных товаров и сокращать избыточные складские остатки.

Одним из ключевых преимуществ системы является централизованная доставка с одного склада. Такая модель упрощает повседневную работу магазинов — уменьшается количество поставщиков, объем счетов и административная нагрузка. Это позволяет сосредоточиться на обслуживании клиентов и развитии ассортимента.

Централизованный подход также приносит финансовые преимущества, так как более эффективное использование ресурсов помогает снизить логистические расходы. Это особенно важно в условиях колебаний цен и роста затрат в отрасли, при одновременном стремлении сохранять конкурентоспособные цены для покупателей.

В целом эти улучшения укрепляют конкурентоспособность участников сети «LaTS», позволяя предлагать более широкий ассортимент и быстрее реагировать на спрос клиентов. Внедрение температурных поставок в этом контексте является важным шагом, расширяющим возможности работы с продукцией, требующей особых условий хранения.

Как подчеркивает В. Рощин, эти изменения являются частью долгосрочного направления развития, цель которого — помочь местным магазинам работать эффективнее и успешно конкурировать с крупными игроками рынка.

В целом инициативы «LaTS» подтверждают, что целенаправленное развитие системы поставок и укрепление местного ассортимента могут стать важным фактором устойчивого развития розничной торговли в Латвии, обеспечивая выгоды как для торговцев, так и для покупателей.

SIA «LaTS» была основана в 2007 году с целью объединения малых и средних предприятий розничной торговли продуктами питания в Латвии, снижения затрат и повышения конкурентоспособности. В настоящее время сеть объединяет около 270 компаний и насчитывает более 700 торговых точек по всей стране.