Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«LaTS»: Конфликт в Иране пока не влияет на цены на продукты в Латвии

Редакция PRESS 8 марта, 2026 15:09

Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке, особенно в Иране, пока не оказала значительного влияния на розничные цены в Латвии. Однако представители отрасли отмечают: если боевые действия затянутся, их последствия могут стать ощутимыми и на местном рынке, главным образом из-за роста стоимости энергоресурсов и транспортных расходов.

Председатель правления SIA «Latvijas Tirgotāju savienība» («LaTS») Раймондс Окманис объясняет, что главным фактором в этой ситуации является продолжительность конфликта. Если напряжённость в регионе уменьшится относительно быстро, рынок сможет стабилизироваться, и потребители, скорее всего, не почувствуют роста цен на повседневные товары.

По словам Окманиса, если эскалация военного конфликта будет недолгой, колебания цен на топливо окажутся кратковременными и в розничной торговле практически не будут заметны. Рынок способен довольно быстро адаптироваться к подобным потрясениям, если они не затягиваются.

Однако если конфликт продолжится более месяца, возможно более широкое влияние на экономику. В таких ситуациях обычно растут цены на энергоресурсы, что постепенно увеличивает транспортные и логистические расходы. В розничной торговле такие изменения обычно проявляются с временной задержкой.

По оценке Окманиса, если конфликт затянется, влияние на цены в Латвии может проявиться примерно через три месяца. Это означает, что возможное подорожание потребители могут почувствовать осенью, когда в цепочках поставок уже полностью отразятся выросшие издержки.

Экономисты также отмечают, что в настоящее время инфляция в Латвии остаётся относительно умеренной — примерно 2–3%. Однако глобальные геополитические события могут создать дополнительное давление на цены в будущем. Рынок энергоресурсов особенно чувствителен к политическим потрясениям, и длительная нестабильность может повлиять на цены на нефть и топливо.

При этом изменения розничных цен не всегда напрямую связаны с геополитическими процессами. Часто их определяют сезонные факторы или ситуация в конкретных отраслях. Например, недавний рост цен на кофе был связан с плохим урожаем в основных странах-производителях. Похожая ситуация несколько лет назад наблюдалась на рынке оливкового масла, когда из-за засухи в Европе резко сократился урожай оливок, что привело к значительному росту цен.

Окманис подчёркивает, что формирование цен в розничной торговле зависит от совокупности различных факторов, и геополитические события — лишь один из них. Потребители часто связывают изменение цен с международными событиями, однако на самом деле на ценовую динамику влияют сезонные колебания, объёмы урожая и стоимость поставок.

В настоящее время сектор розничной торговли в Латвии продолжает работать стабильно, а торговцы внимательно следят за глобальными процессами, которые могут повлиять на поставки и уровень цен. Если конфликт на Ближнем Востоке не затянется, значительных колебаний цен для латвийских потребителей в ближайшее время не ожидается. Однако при длительной геополитической напряжённости влияние на розничные цены может стать заметным уже этой осенью.

Компания SIA «LaTS» была основана в 2007 году с целью объединить малых и средних продовольственных ритейлеров Латвии, снизить их издержки и повысить конкурентоспособность. Сейчас сеть объединяет около 270 компаний и насчитывает более 700 торговых точек по всей стране.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

