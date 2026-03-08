«LaTS»: Конфликт в Иране пока не влияет на цены на продукты в Латвии

Председатель правления SIA «Latvijas Tirgotāju savienība» («LaTS») Раймондс Окманис объясняет, что главным фактором в этой ситуации является продолжительность конфликта. Если напряжённость в регионе уменьшится относительно быстро, рынок сможет стабилизироваться, и потребители, скорее всего, не почувствуют роста цен на повседневные товары.

По словам Окманиса, если эскалация военного конфликта будет недолгой, колебания цен на топливо окажутся кратковременными и в розничной торговле практически не будут заметны. Рынок способен довольно быстро адаптироваться к подобным потрясениям, если они не затягиваются.

Однако если конфликт продолжится более месяца, возможно более широкое влияние на экономику. В таких ситуациях обычно растут цены на энергоресурсы, что постепенно увеличивает транспортные и логистические расходы. В розничной торговле такие изменения обычно проявляются с временной задержкой.

По оценке Окманиса, если конфликт затянется, влияние на цены в Латвии может проявиться примерно через три месяца. Это означает, что возможное подорожание потребители могут почувствовать осенью, когда в цепочках поставок уже полностью отразятся выросшие издержки.

Экономисты также отмечают, что в настоящее время инфляция в Латвии остаётся относительно умеренной — примерно 2–3%. Однако глобальные геополитические события могут создать дополнительное давление на цены в будущем. Рынок энергоресурсов особенно чувствителен к политическим потрясениям, и длительная нестабильность может повлиять на цены на нефть и топливо.

При этом изменения розничных цен не всегда напрямую связаны с геополитическими процессами. Часто их определяют сезонные факторы или ситуация в конкретных отраслях. Например, недавний рост цен на кофе был связан с плохим урожаем в основных странах-производителях. Похожая ситуация несколько лет назад наблюдалась на рынке оливкового масла, когда из-за засухи в Европе резко сократился урожай оливок, что привело к значительному росту цен.

Окманис подчёркивает, что формирование цен в розничной торговле зависит от совокупности различных факторов, и геополитические события — лишь один из них. Потребители часто связывают изменение цен с международными событиями, однако на самом деле на ценовую динамику влияют сезонные колебания, объёмы урожая и стоимость поставок.

В настоящее время сектор розничной торговли в Латвии продолжает работать стабильно, а торговцы внимательно следят за глобальными процессами, которые могут повлиять на поставки и уровень цен. Если конфликт на Ближнем Востоке не затянется, значительных колебаний цен для латвийских потребителей в ближайшее время не ожидается. Однако при длительной геополитической напряжённости влияние на розничные цены может стать заметным уже этой осенью.

Компания SIA «LaTS» была основана в 2007 году с целью объединить малых и средних продовольственных ритейлеров Латвии, снизить их издержки и повысить конкурентоспособность. Сейчас сеть объединяет около 270 компаний и насчитывает более 700 торговых точек по всей стране.