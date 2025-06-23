"Как каждый год перед Яновым днем - напоминание! Мы должны знать, как правильно называть свой главный летний праздник!

В начале XX века композитор Эмиль Мелнгайлис предлагает переименовать Янов день в праздник Лиго. Позднее признает это ошибкой молодости. В 1945 году советская власть переименовывает Янов день в праздник Лиго с целью создать советский пропагандистский праздник. В современной Латвии официальные выходные на Янов день - 23 и 24 июня".

Среди комментаторов не так уж много тех, кто согласен с Лангой. Большинство возражает ей - кто-то вполне интеллигентно, а кто и погрубее. Например:

- Тетя Ланга, латыши праздник празднуют 20 или 21 июня, как в котором году выпадает солнцестояние. Те, кто празднует 23 и 24-го, уже отрабатывают советскую пропаганду. Независимо от того, называется ли это Лиго, Янов, Брониславов день или как-либо иначе.

- Очень интересная дискуссия, ведь кажется, что употребляются слова aplīgot, ielīgot, ночь Лиго. В Шкафу дайн сотни народных песен с līgo и ни одной с jāņo. Я все же, как истинный латыш, остановлюсь на ЛИГО!

- В какой связи вечер Лиго надо называть Яновым вечером? Тогда, может быть, предложите и все песни Лиго с līgo, līgo срочно заменить на jāņo, jāņo? Совсем уже ку-ку.

- Если так думаете, потребуйте, чтобы ваша партия предложила изменения закона. А сейчас: 23 июня - день Лиго, 24 июня - Янов день.

- Э-э-э... А как быть с "Лачплесисом", опубликованным Андреем Пумпурсом еще в 1888 году? Он ошибался, да? Нет, ну хорошо. Как скажете, так и будет. Мне-то один... (Речь идет о том, что в "Лачплесисе" упомянут именно "день Лиго" - Ред.)

- Зачем тратить энергию и время на такие непродуктивные темы? Выросло несколько поколений, у которых 23 июня - вечер Лиго. Может быть, что это не самое точное исторически и идеологически обозначение праздника, но какое это имеет значение, если для всех это латышский праздник Лиго?

- В Совдепии Янов день формально не переименовывали в праздник Лиго - его официально вообще не признавали. Праздник ограничивался или игнорировался. "Лиго" происходит из народных песен, которые исторически пелись в Янов день, поэтому произошла эта семантическая путаница на уровне общества, а не по политическому указанию.

- Латыши как-нибудь сами решат, как называть свой праздник.

Кроме того, недавно Ланга опубликовала в "Фейсбуке" призыв штрафовать за неуважение к латышскому языку:

"В Латвии существует Закон об административном нарушении за "явное неуважение к латышскому языку", который пора задействовать. Предусмотрен штраф до 700 евро - пора начинать выписывать штрафные квитанции!" - призывает она Рижскую муниципальную полицию.

Далее она пишет: "Если гражданин или постоянный житель Латвии не использует госязык, то это явное неуважение, а также нарушение Закона о гражданстве".