Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Июня Завтра: Artis, Arturs
Доступность

Лайма представляет особых гостей на своём «Рандеву»

Редакция PRESS 17 июня, 2026 10:51

Всюду жизнь 0 комментариев

Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala продолжает раскрывать программу 2026 года. На сцену концертного зала «Дзинтари» вновь выйдут Андрей Макаревич и Нино Катамадзе - артисты, которых публика фестиваля давно считает частью его истории, атмосферы и творческой семьи. К ним присоединится и Зарина Алтынбаева, которая после яркого дебюта на фестивале в 2025 году возвращается в Юрмалу во второй раз.

В вечер открытия, 24 июля, зрителей ждут выступления Андрея Макаревича и Зарины Алтынбаевой, а 26 июля, в рамках традиционного гала-концерта, на сцену выйдет Нино Катамадзе.

Для Андрея Макаревича участие в Laima Rendezvous Jūrmala давно стало доброй традицией. Музыкант, поэт, художник и один из самых узнаваемых авторов современной музыкальной сцены неизменно привносит в фестиваль особую интонацию - интеллектуальную, искреннюю и очень личную.

В этом году его возвращение на сцену «Дзинтари» 24 июля приобретает дополнительное значение после успешного совместного тура по Северной Америке с Лаймой Вайкуле. Серия концертов собрала полные залы и ещё раз подтвердила уникальное творческое взаимопонимание двух артистов, которых связывают многолетняя дружба и взаимное уважение. А после фестиваля Макаревич продолжит свой балтийский летний тур концертами в Риге, Вильнюсе, Таллинне и Хельсинках с особой программой в сопровождении кельтской арфы и арфиста Филиппа Барского. Древнее звучание этого инструмента родственно балтийской традиции щипковых - латышской кокле, литовской канклес и эстонскому каннелю, - придавая хорошо знакомым песням артиста совершенно новую, неожиданную глубину.

Одним из самых ожидаемых событий фестиваля станет выступление Нино Катамадзе 26 июля - всемирно известной грузинской певицы и композитора, одной из самых ярких представительниц современной грузинской музыкальной культуры. На протяжении многих лет её концерты остаются неотъемлемой частью Laima Rendezvous Jūrmala и одними из самых эмоциональных моментов фестивальной программы.

Её уникальный творческий почерк объединяет джаз, этнические традиции и современное звучание, а каждая встреча со зрителем превращается в искренний и глубокий музыкальный диалог. Голос Нино давно узнаваем далеко за пределами Грузии, а её выступления неизменно создают на фестивале особую атмосферу, наполненную свободой, эмоциями и подлинностью.

Ко всему, Нино Катамадзе только что объявила о завершении записи нового альбома вместе со своей группой в берлинской студии Trixx Studio. Мировая премьера альбома «Лилат» («Любимый» на сванском диалекте) запланирована на осень 2026 года в Украине.

Особое место в программе открытия 24 июля займёт выступление казахстанского сопрано Зарины Алтынбаевой. После яркого дебюта на фестивале в 2025 году артистка была приглашена в Юрмалу вновь - её талант, безупречное вокальное мастерство и сценическая культура стали настоящим украшением прошлогодней программы.

Этим летом Зарина представит публике новые произведения, а также специальную премьеру, подготовленную специально для фестиваля. Свой новый альбом классической музыки «Жер-Ана тынысы» («Дыхание Матери-Земли»), вдохновлённый богатым музыкальным наследием Казахстана, певица записала совместно с Государственным академическим симфоническим оркестром имени Абдрашева, а работу над звучанием доверила известному звукорежиссёру из Лос-Анджелеса Илье Лукашеву.

Специально для открытия Laima Rendezvous Jūrmala Зарина готовит собственную интерпретацию одной из самых любимых латышских народных песен. Партитура для этого выступления создаётся специально для фестиваля и впервые прозвучит именно на сцене концертного зала «Дзинтари», став музыкальным подарком латвийской публике.

«Андрей и Нино уже давно стали частью семьи нашего фестиваля. Их невозможно представить отдельно от атмосферы Laima Rendezvous Jūrmala. А Зарина в прошлом году покорила сердца нашей публики своим талантом и профессионализмом, поэтому её возвращение стало для нас совершенно естественным решением. Я счастлива, что все трое вновь будут с нами этим летом в Юрмале», - говорит Лайма Вайкуле.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala пройдёт с 24 по 26 июля в концертном зале «Дзинтари». Партнёры фестиваля - Юрмальская городская дума, BMW Latvija, Inchcape Motors Latvia, LIDO, VENDEN и Dzintars.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Rimi отзывает ряд товаров из-за возможной опасности
Важно

Rimi отзывает ряд товаров из-за возможной опасности (1)

Мясо есть, проверено! Смотрим что почём на Центральном рынке (ФОТО)
Эксклюзив

Мясо есть, проверено! Смотрим что почём на Центральном рынке (ФОТО)

Вырастут штрафы за неуважение к латышскому языку: Сейм поддержал поправки
Важно

Вырастут штрафы за неуважение к латышскому языку: Сейм поддержал поправки (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Куда ЕС будет высылать отвергнутых просителей убежища?

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

Европарламент одобрил ужесточение правил предоставления убежища, включая создание депортационных центров за пределами Евросоюза. За инициативу проголосовали 418 депутатов, против - 218, ещё 30 воздержались.

Европарламент одобрил ужесточение правил предоставления убежища, включая создание депортационных центров за пределами Евросоюза. За инициативу проголосовали 418 депутатов, против - 218, ещё 30 воздержались.

Читать
Загрузка

В Германии ежедневно фиксируют почти 24 антисемитских инцидента

Мир 15:47

Мир 0 комментариев

В 2025 году в Германии зарегистрировали 8 725 антисемитских инцидентов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ежегодный доклад Федерального объединения центров изучения и документирования антисемитизма RIAS. Это на девять случаев больше, чем годом ранее. В среднем в стране происходило почти 24 таких инцидента в сутки.

В 2025 году в Германии зарегистрировали 8 725 антисемитских инцидентов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ежегодный доклад Федерального объединения центров изучения и документирования антисемитизма RIAS. Это на девять случаев больше, чем годом ранее. В среднем в стране происходило почти 24 таких инцидента в сутки.

Читать

Оказалось, мы годами неправильно хранили продукты — даже красное вино и шоколад

Азбука здоровья 15:41

Азбука здоровья 0 комментариев

Война между холодильником и кухонным шкафом продолжается уже много лет.

Война между холодильником и кухонным шкафом продолжается уже много лет.

Читать

Лиго с мигалкой. С 19 по 25 июня Латвию охватят масштабные рейды дорожников

Важно 15:34

Важно 0 комментариев

Государственная полиция с 19 по 25 июня усилит контроль на дорогах по всей Латвии. Особое внимание инспекторы уделят водителям, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Государственная полиция с 19 по 25 июня усилит контроль на дорогах по всей Латвии. Особое внимание инспекторы уделят водителям, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Читать

«Экономия 11 центов»: как подешевеет литр молока

Важно 15:07

Важно 0 комментариев

С 1 июля 2026 года НДС на ряд основных продуктов в Латвии снизят с 21% до 12%. Однако цены в магазинах должны уменьшиться не на 9%, а примерно на 7,4%, пояснил Центр защиты прав потребителей.

С 1 июля 2026 года НДС на ряд основных продуктов в Латвии снизят с 21% до 12%. Однако цены в магазинах должны уменьшиться не на 9%, а примерно на 7,4%, пояснил Центр защиты прав потребителей.

Читать

Полиция обещает рейды на Лиго: шесть дней в особом режиме

Новости Латвии 14:54

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная полиция (ГП) усилит контроль за дорожным движением по всей стране в предстоящие праздники с 19 по 25 июня, уделяя особое внимание водителям, находящимся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщила ГП агентству LETA.

Государственная полиция (ГП) усилит контроль за дорожным движением по всей стране в предстоящие праздники с 19 по 25 июня, уделяя особое внимание водителям, находящимся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщила ГП агентству LETA.

Читать

Обещают день без дождя!

Новости Латвии 14:47

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг температура воздуха в Латвии составит от +16 градусов на западном побережье Курземе до +22 градусов в центральных и восточных регионах страны, прогнозируют синоптики.

В четверг температура воздуха в Латвии составит от +16 градусов на западном побережье Курземе до +22 градусов в центральных и восточных регионах страны, прогнозируют синоптики.

Читать