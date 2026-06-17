Лайма представляет особых гостей на своём «Рандеву»

В вечер открытия, 24 июля, зрителей ждут выступления Андрея Макаревича и Зарины Алтынбаевой, а 26 июля, в рамках традиционного гала-концерта, на сцену выйдет Нино Катамадзе.

Для Андрея Макаревича участие в Laima Rendezvous Jūrmala давно стало доброй традицией. Музыкант, поэт, художник и один из самых узнаваемых авторов современной музыкальной сцены неизменно привносит в фестиваль особую интонацию - интеллектуальную, искреннюю и очень личную.

В этом году его возвращение на сцену «Дзинтари» 24 июля приобретает дополнительное значение после успешного совместного тура по Северной Америке с Лаймой Вайкуле. Серия концертов собрала полные залы и ещё раз подтвердила уникальное творческое взаимопонимание двух артистов, которых связывают многолетняя дружба и взаимное уважение. А после фестиваля Макаревич продолжит свой балтийский летний тур концертами в Риге, Вильнюсе, Таллинне и Хельсинках с особой программой в сопровождении кельтской арфы и арфиста Филиппа Барского. Древнее звучание этого инструмента родственно балтийской традиции щипковых - латышской кокле, литовской канклес и эстонскому каннелю, - придавая хорошо знакомым песням артиста совершенно новую, неожиданную глубину.

Одним из самых ожидаемых событий фестиваля станет выступление Нино Катамадзе 26 июля - всемирно известной грузинской певицы и композитора, одной из самых ярких представительниц современной грузинской музыкальной культуры. На протяжении многих лет её концерты остаются неотъемлемой частью Laima Rendezvous Jūrmala и одними из самых эмоциональных моментов фестивальной программы.

Её уникальный творческий почерк объединяет джаз, этнические традиции и современное звучание, а каждая встреча со зрителем превращается в искренний и глубокий музыкальный диалог. Голос Нино давно узнаваем далеко за пределами Грузии, а её выступления неизменно создают на фестивале особую атмосферу, наполненную свободой, эмоциями и подлинностью.

Ко всему, Нино Катамадзе только что объявила о завершении записи нового альбома вместе со своей группой в берлинской студии Trixx Studio. Мировая премьера альбома «Лилат» («Любимый» на сванском диалекте) запланирована на осень 2026 года в Украине.

Особое место в программе открытия 24 июля займёт выступление казахстанского сопрано Зарины Алтынбаевой. После яркого дебюта на фестивале в 2025 году артистка была приглашена в Юрмалу вновь - её талант, безупречное вокальное мастерство и сценическая культура стали настоящим украшением прошлогодней программы.

Этим летом Зарина представит публике новые произведения, а также специальную премьеру, подготовленную специально для фестиваля. Свой новый альбом классической музыки «Жер-Ана тынысы» («Дыхание Матери-Земли»), вдохновлённый богатым музыкальным наследием Казахстана, певица записала совместно с Государственным академическим симфоническим оркестром имени Абдрашева, а работу над звучанием доверила известному звукорежиссёру из Лос-Анджелеса Илье Лукашеву.

Специально для открытия Laima Rendezvous Jūrmala Зарина готовит собственную интерпретацию одной из самых любимых латышских народных песен. Партитура для этого выступления создаётся специально для фестиваля и впервые прозвучит именно на сцене концертного зала «Дзинтари», став музыкальным подарком латвийской публике.

«Андрей и Нино уже давно стали частью семьи нашего фестиваля. Их невозможно представить отдельно от атмосферы Laima Rendezvous Jūrmala. А Зарина в прошлом году покорила сердца нашей публики своим талантом и профессионализмом, поэтому её возвращение стало для нас совершенно естественным решением. Я счастлива, что все трое вновь будут с нами этим летом в Юрмале», - говорит Лайма Вайкуле.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala пройдёт с 24 по 26 июля в концертном зале «Дзинтари». Партнёры фестиваля - Юрмальская городская дума, BMW Latvija, Inchcape Motors Latvia, LIDO, VENDEN и Dzintars.