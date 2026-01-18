Курдскому придан статус госязыка, а Наврузу — официального праздника: новости из Сирии

Правительственные войска были замечены на въезде в Дейр‑Хафир — город, расположенный примерно в 50 км от Алеппо. Появились также изображения сирийской военной техники, включая танки.

В пятницу курдские Сирийские демократические силы объявили, что отойдут на восточный берег реки Евфрат. Этому предшествовали переговоры с представителями США и обещание переходного президента Ахмеда аш‑Шараа придать курдскому языку статус государственного в Сирии. США вмешались после столкновений между курдскими силами и правительственными войсками на прошлой неделе.

В заявлении для государственного информационного агентства SANA сирийская армия сообщила, что установила «полный военный контроль» над Дейр‑Хафиром в рамках операции по закреплению контроля над зоной западнее Евфрата. Граждан призвали воздержаться от поездок в этот район, пока территория полностью не очищена от мин и других последствий боевых действий.

Тех, кто уже находится в этих местах, армия попросила эвакуироваться. По данным сирийских властей, не менее 4 тысяч человек действительно покинули район.

Курдский лидер Мазлум Абди, пользующийся поддержкой США, согласился отвести силы Сирийских демократических сил «в районы передислокации к востоку от Евфрата», отметив, что сделал это в ответ на «призывы дружественных стран и посредников».

В пятницу, накануне начала отвода войск,

президент аш‑Шараа подписал указ о придании курдскому языку статуса государственного, а также объявил курдский Новый год (Новруз) государственным праздником.

Этот указ стал первым официальным признанием прав курдского народа в Сирии со времени обретения страной независимости в 1946 году. В документе говорится, что курды являются «важнейшей и неотъемлемой частью» Сирии, хотя при прежних режимах они десятилетиями подвергались угнетению.