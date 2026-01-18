Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Курдскому придан статус госязыка, а Наврузу — официального праздника: новости из Сирии

18 января, 2026

Армия, лояльная переходному правительству Сирии, вошла в районы к востоку от Алеппо, откуда отошли курдские военизированные формирования.

Правительственные войска были замечены на въезде в Дейр‑Хафир — город, расположенный примерно в 50 км от Алеппо. Появились также изображения сирийской военной техники, включая танки.

В пятницу курдские Сирийские демократические силы объявили, что отойдут на восточный берег реки Евфрат. Этому предшествовали переговоры с представителями США и обещание переходного президента Ахмеда аш‑Шараа придать курдскому языку статус государственного в Сирии. США вмешались после столкновений между курдскими силами и правительственными войсками на прошлой неделе.

В заявлении для государственного информационного агентства SANA сирийская армия сообщила, что установила «полный военный контроль» над Дейр‑Хафиром в рамках операции по закреплению контроля над зоной западнее Евфрата. Граждан призвали воздержаться от поездок в этот район, пока территория полностью не очищена от мин и других последствий боевых действий.

Тех, кто уже находится в этих местах, армия попросила эвакуироваться. По данным сирийских властей, не менее 4 тысяч человек действительно покинули район.

Курдский лидер Мазлум Абди, пользующийся поддержкой США, согласился отвести силы Сирийских демократических сил «в районы передислокации к востоку от Евфрата», отметив, что сделал это в ответ на «призывы дружественных стран и посредников».

В пятницу, накануне начала отвода войск,

президент аш‑Шараа подписал указ о придании курдскому языку статуса государственного, а также объявил курдский Новый год (Новруз) государственным праздником.

Этот указ стал первым официальным признанием прав курдского народа в Сирии со времени обретения страной независимости в 1946 году. В документе говорится, что курды являются «важнейшей и неотъемлемой частью» Сирии, хотя при прежних режимах они десятилетиями подвергались угнетению.

 

Скандал в соцсети: «МИД Латвии в Узбекистане и Казахстане рекламирует по-русски латвийские визы»
Скандал в соцсети: «МИД Латвии в Узбекистане и Казахстане рекламирует по-русски латвийские визы» (1)

У водителя троллейбуса, с которой хотят взыскать 11 тысяч, появился защитник; кто он?
У водителя троллейбуса, с которой хотят взыскать 11 тысяч, появился защитник; кто он?

Только с осени и не для всех: как и когда отменят доплату за рецепт
Только с осени и не для всех: как и когда отменят доплату за рецепт

Апинис: я категорически против торговли лекарствами в магазинах и на заправках

Правительство к 14 января согласовало план действий для поддержки торговой отрасли, в которое вписало следующее: "Создать правовые рамки для того, чтобы в малонаселённых местах в точках розничной торговли можно было продавать безрецептурные медикаменты согласно разработанному Минздравом списку разрешённых медикаментов, подлежащих реализации". На самом деле это скрытая попытка отдать торговлю лекарствами супермаркетам и бензоколонкам, пишет врач и телеведущий Петерис Апинис на портале Delfi.lv.

В Риге латышей — меньше половины; а в Латвии сколько?

В начале прошлого года 63,5% населения Латвии по национальности были латышами, о чём свидетельствует информация, собранная Центральным статистическим управлением (ЦСУ).

Для мотивации работников в прошлом году выплачено премий на 9,6 миллиона евро; у кого больше?

В прошедшем году правительство много рассуждало о том, где бы сэкономить. Но, если собрать воедино данные от всех 14 министерств, приходится сделать вывод, что премий, денежных наград и доплат в госаппарате режим экономии не коснулся. На это потрачено 9,6 миллиона евро. Впрочем, в разных ведомствах ситуация разная, сообщает портал TV3 Ziņas.

Latvenergo начнёт предлагать услугу по проверке электропроводки

Услугу начнут предлагать клиентам бренда Elektrum в первом квартале нынешнего года. Об этом сообщил в обзоре рынка электроэнергии от Latvenergo руководитель отдела по управлению новыми продуктами данного предприятия Эдгар Стродс.

«Это может подорвать наше процветание»: Каллас крайне встревожена пошлинами Трампа

Еврокомиссар по внешним сношениям Евросоюза Кая Каллас в сети Х выразила крайнюю обеспокоенность введенными президентом США Дональдом Трампом тарифами против ряда европейских стран из-за их позиции по Грендандии. 

В Риге пропала школьница; полиция просит помощи в розыске

Рижское Пардаугавское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Кристену Кулакову-Эзермале, сообщила полиция агентству LETA.

