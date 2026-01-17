Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Меня чуть воровкой не сделали»: покупатели жалуются на продавцов и охранников

Редакция PRESS 17 января, 2026 16:26

Важно 0 комментариев

На поведение продавцов и охранников в супермаркетах жалуются довольно часто. С другой стороны, часто и покупатели бывают не без греха. Но это, однако, не повод вести себя так, как описывает в своём посте на платформе "Тредс" Иева. 

Она пишет: "Звонит дочь: "Меня только что в Rimi сделали "воровкой". Выхожу из магазина, иду вперёд, подбегает продавщица (та, которая возле быстрых касс) с текстом: "Заплатить не надо?" Я спрашиваю: "А разве я не заплатила?" Продавщица: "Надо смотреть". Рядом был охранник, который попросил подойти к кассе. На кассе - какое-то сообщение. Показываю электронный чек. Подходит вторая продавщица и говорит: "Что-то в кассе зависло". Мне разрешили идти. Ни извинения, ничего. Отношение ужасное". Это не первый раз, когда кажется, что стиль речи, манеры и особенно тон продавца (со склонностью к нелюбезному) определяет то, что он имеет дело с молодым человеком. Нечего и говорить, что эта девушка сама заведует одним из магазинов в ТЦ Spice и в перерыве зашла в Rimi за энергетическим батончиком".

Что и говорить, просто преступление века. Кассы самообслуживания, конечно, прекрасная вещь, если бы они ещё работали корректно, им бы вообще цены не было, причём это касается не только Rimi.

Пост в соцсети не остался незамеченным - довольно много людей откликнулось, пятьсот человек его лайкнули. Но есть и те, кто недоумевает, зачем покупательница раздувает из мухи слона из-за пустяка:

- Увы, замечено, что по отношению к детям и молодёжи чувствуют себя более сильными и могучими.

- Мне страшно представить, сколько воров, наркоманов и пьяниц в неадекватном состоянии продавцы видят за день. Я знаю, что хочется улыбки и вежливости, но тот контингент, который они встречают за день. шокирует. Тёти, которые делают вид, что не понимают по-латышски, алкаши, плачущие крокодиловыми слезами насчёт грудных детей, которым надо два литра водки, и т.д. Надо радоваться, что продавщицы вообще ещё разговаривают, а не лупят по голове сразу.

- Странная девушка. Сделай, что нужно, докажи, если оплачено, и иди дальше, в чём проблема?!

- Вообще-то охранник должен доказать, что ты что-то украл, а не наоборот...

- Но это классика в Rimi. Несколько лет назад я была в положении, с огромным животом. На кассе в Rimi в Огре остановила пожилая кассирша и велела выгрузить все продукты из сумки уже за кассовой лентой и сверила всё с чеком. Я накупила очень много, но ей показалось, что один товар я втихаря засунула в сумку. Конечно, тоже не извинилась. Увы, не изменилось ничего.

- Как-то раз поздновато вечером в Rimi покупала продукцию Latvijas Balzams, было минут десять до закрытия. Карты не проходили. Дала наличные, в конце показывает, что карта проходит, она мне эти деньги возвращает. Дошла до машины и задумалась, почему в телефоне не пришло сообщение, что деньги сняли. Но магазин закрыт, еду домой, потом забываю. Примерно через неделю мне другая продавщица сердитым тоном начинает рассказывать, что видела меня в магазине на камерах, что я некрасивым образом воспользовалась наивностью продавщицы, и велела возместить. Я говорю: для меня не проблема заплатить, явно произошло недоразумение. Но отношение было такое, будто я что-то специально украла. На меня там ещё долго с подозрением смотрели.

- На меня летом продавщица насмешливым голосом прикрикнула: "Пусть ты или твой бойфренд подойдёт и покажет паспорт" (я энерджайзер покупала). Когда показала свой 1986 год рождения, а бойфренд - это мой сын: "Ааа, окей, можешь идти". Ноль вежливости или уважения.

- Была аналогичная ситуация. Ехал в гости, зашёл в Spice захватить большую стеклянную бутылку пива Brālis (2, 3 литра или сколько там), иду и плачу в кассах самообслуживания, всё чики-пики. Выхожу на улицу, охранник останавливает: "Заплатил?" - "Да". - "Покажи чек". - "У меня электронные чеки, я не знаю, куда они деваются". - "Ну, ищи, я тоже не знаю". Я хорошо одет, еду в гости, ещё понял бы, будь я в трениках и т.п. И потом никакого "сорри, да, вижу, всё заплачено", просто сказал: "Свободен".

- В Rimi на Дрейлиню точно то же самое. Было уже пару лет назад, но я платила картой и увидела, что приходит сообщение об оплате. Беру свои товары и иду, сзади на весь магазин начинает орать продавщица: а что, платить не надо, куда ты идёшь... В конце концов оказалось, что закончилась бумага для чеков. Я ни в чём виновата не была, но стыдно было ужасно.

- А если невиновата, чего париться? Забудь и улыбайся дальше.

- Где вы все берёте этих кошмарных людей и эти случаи? То же самое и в медучреждениях...

Смотреть в Threads

 

 

