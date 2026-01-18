Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Апинис: я категорически против торговли лекарствами в магазинах и на заправках

© Delfi 18 января, 2026 13:37

Важно 0 комментариев

Правительство к 14 января согласовало план действий для поддержки торговой отрасли, в которое вписало следующее: "Создать правовые рамки для того, чтобы в малонаселённых местах в точках розничной торговли можно было продавать безрецептурные медикаменты согласно разработанному Минздравом списку разрешённых медикаментов, подлежащих реализации". На самом деле это скрытая попытка отдать торговлю лекарствами супермаркетам и бензоколонкам, пишет врач и телеведущий Петерис Апинис на портале Delfi.lv.

В Литве это уже началось и закончилось. Минздрав Литвы разрешил продавать десятка полтора безрецептурных медикаментов, которые вместе со списком должны были храниться у розничного продавца в железном сейфе. Большой пользы не было, покупателей было мало, сбыт ничтожно мал, литовцы от этого эксперимента отказались, доказав, что они доверяют профессиональному аптекарю, который помогает выбрать нужное лекарство, рекомендует дозы и время приёма.

Вопрос к чиновнику из правительства, который разработал эти правила: а ты, чиновник-бюрократ, сам хотел бы покупать лекарства у кассира из "Максимы" или у фармацевта из аптеки? А ты, чиновник-бюрократ, знаешь, что значит хранение лекарств, логистическая цепочка, списывание?

Я категорически против торговли лекарствами на кассе в супермаркете, маленьком магазинчике или на заправке. Лекарствами должна торговать аптека.

Ещё в XVI веке врач и токсиколог Парацельс объявил, что ядовитым может быть всё, лишь доза делает яд лекарством. На современном языке: лекарство в правильной дозе помогает от болезни, а в чрезмерной - это яд. Врачи, как правило, выписывают лекарства, основываясь на доказательной медицине. Автор этих строк весьма скептически относится к самолечению, особенно нестероидными обезболивающими, средствами для коррекции кислотности желудка и любыми БАДами.

Каждый латвийский врач видел случаи печёночной недостаточности и комы, вызванные передозировкой парацетамола: она часто приводит к циррозу печени и к смерти, такие случаи - не редкость в Латвии.

Мы видели повреждения сердечных сосудов, желудочные и кишечные кровотечения, почечную недостаточность, вызванные нестероидными противовоспалительными средствами. У мужчин большие дозы этих лекарств вызывают импотенцию, у женщин -проблемы с беременностью. Ни одно лекарство не является безвредным, в больших дозах все лекарства - яд. Увы, наш пациент со знаниями из Google невероятно падок на безрецептурные лекарства и чудо-средства в интернет-магазинах.

Глобальная фармация мечтает, чтобы каждый житель земного шара ежедневно покупал кучку таблеток - точно так же, как хлеб и молоко. Приём одной таблетки ибупрофена одним жителем планеты в день принёс бы прибыль в размере 700 миллионов долларов. Вот и появляются рекомендации - давайте продавать ибупрофен на заправках и в супермаркетах, там можно будет торговать большими упаковками с 15-процентным акцизом, если покупаешь тысячу таблеток сразу. И эти рекомендации в свои программы и планы совершенно серьёзно вписывают наши чиновники и продвигают на согласование в правительство. 

Население Латвии принимает слишком много нестероидных противовоспалительных средств, даже если ими торгуют в аптеке и аптекарь расскажет, сколько таблеток сколько раз в день и как долго можно принимать. 

Мировой опыт свидетельствует, что потребление лекарств растёт: рецептурные медикаменты переходят в разряд безрецептурных, а торговля безрецептурными переносится из аптек в супермаркеты. Непрерывная реклама убеждает людей, что принимать лекарства - это безвредно, ценно, правильно и даже полезно. Подкупают политиков и бюрократов, которые успешно подчиняются давлению глобального бизнеса.

Необоснованный приём лекарств вызывает большие расходы для бюджета, обеспечивает 5% острых случаев госпитализации, а также много летальных исходов. То есть каждый двадцатый случай, когда "неотложка" везёт пациента в больницу, связан с этим. И одна из 25 смертей тоже.

Упражнения политиков и чиноников по переносу торговли нестероидными препаратами из аптек в супермаркеты - преступны и коррупционны.

Если это произойдёт, оборот аптек, предположительно, сократится на 10%, остальные лекарства подорожают - ведь аптекам по-прежнему необходимо будет поддерживать стерильность, условия правильного хранения лекарств, базы данных и т.д. Вырастет стоимость и медицинских приборов и инструментов, перевязочных материалов. Документ правительства надо читать так: правительство хочет, чтобы хозяин магазина заработал больше, а аптекарь - меньше, поскольку хозяин магазина милее и сердцу ближе (или сетям магазинов лучше удаётся заинтересовать чиновников?).

Если эксперимент удастся, в Латвии закроются малые сельские аптеки, сельчанам за реально нужными лекарствами придётся ехать в крупные города. Сильнее всего пострадают те аптеки, которые принадлежат самим аптекарям и не входят в аптечные сети.

Они не отдают Грендандию: Трамп повысил пошлины для ряда стран — каких?

«Это может подорвать наше процветание»: Каллас крайне встревожена пошлинами Трампа

Скандал в соцсети: «МИД Латвии в Узбекистане и Казахстане рекламирует по-русски латвийские визы»

В Риге латышей — меньше половины; а в Латвии сколько?

В начале прошлого года 63,5% населения Латвии по национальности были латышами, о чём свидетельствует информация, собранная Центральным статистическим управлением (ЦСУ).

Читать

В прошедшем году правительство много рассуждало о том, где бы сэкономить. Но, если собрать воедино данные от всех 14 министерств, приходится сделать вывод, что премий, денежных наград и доплат в госаппарате режим экономии не коснулся. На это потрачено 9,6 миллиона евро. Впрочем, в разных ведомствах ситуация разная, сообщает портал TV3 Ziņas.

Читать

Услугу начнут предлагать клиентам бренда Elektrum в первом квартале нынешнего года. Об этом сообщил в обзоре рынка электроэнергии от Latvenergo руководитель отдела по управлению новыми продуктами данного предприятия Эдгар Стродс.

Читать

Армия, лояльная переходному правительству Сирии, вошла в районы к востоку от Алеппо, откуда отошли курдские военизированные формирования.

Читать

Еврокомиссар по внешним сношениям Евросоюза Кая Каллас в сети Х выразила крайнюю обеспокоенность введенными президентом США Дональдом Трампом тарифами против ряда европейских стран из-за их позиции по Грендандии. 

Читать

Рижское Пардаугавское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Кристену Кулакову-Эзермале, сообщила полиция агентству LETA.

