В парламент Франции внесли законопроект о выходе из НАТО

18 января, 2026 12:01

Важно

В парламенте Франции подготовили резолюцию о выходе страны из НАТО из-за несогласия с политикой США. С такой законодательной инициативой выступила вице-президент Национального собрания (парламента) Франции, депутат от левой партии «Непокоренная Франция» (La France Insoumise, LFI) Клеманс Гетте.

Как рассказала Гетте в интервью изданию Berliner Zeitung, Франция уже давно обсуждает выход из НАТО, но сейчас, когда Соединенные Штаты проводят «неприкрытую имперскую политику», этот вопрос стал особенно актуальным. Гетте, в частности, упомянула «незаконное похищение президента Венесуэлы», угрозы аннексии Гренландии, а также «грабительские торговые соглашения», которые, по ее мнению, были навязаны Европейскому союзу под давлением.

Кроме того, политик напомнила и о требовании к странам-членам НАТО направлять на нужды альянса не менее 5% ВВП, что, по ее мнению, выгодно, в первую очередь, оборонной промышленности США.

Гетте также считает, что США открыто влияют на выборы в Европе в пользу крайне правых сил.

Все это показывает, говорит Гетте, что США «официально освобождают себя от международного права и механизмов коллективной безопасности» и фактически превращают Евросоюз в своего вассала.

В этой ситуации, заявила политик, продолжение членства Франции в военном союзе, возглавляемом державой, которая открыто позиционирует себя вне рамок международного права, «нежелательно и неприемлемо». Такое членство, подчеркнула она, подвергает Францию значительному риску, может втянуть страну в конфликты, противоречащие ее интересам, принципам и международным обязательствам.

Выход из НАТО позволил бы Франции «восстановить свою военную и дипломатическую независимость и снова стать неприсоединившейся державой», считает Гетте. По ее словам, страна не окажется в изоляции, а усилит свое влияние через многосторонние форматы, продвигая экологическую повестку, разоружение и защиту общественных благ.

Анализ соотношения политических сил во Франции, пишет Berliner Zeitung, показывает, что такая смена курса не является абсолютно нереальной. Альянс левых, членом которого является LFI, в настоящее время является самой сильной парламентской группой в Национальном собрании. НАТО в течение многих лет критикуют и французские правые, включая «Национальное объединение» Марин Ле Пен, у которого более четверти мест в парламенте. С критикой Североатлантического альянса неоднократно выступал и президент Франции Эммануэль Макрон, напоминает издание.

Апинис: я категорически против торговли лекарствами в магазинах и на заправках

13:37

Важно

Правительство к 14 января согласовало план действий для поддержки торговой отрасли, в которое вписало следующее: "Создать правовые рамки для того, чтобы в малонаселённых местах в точках розничной торговли можно было продавать безрецептурные медикаменты согласно разработанному Минздравом списку разрешённых медикаментов, подлежащих реализации". На самом деле это скрытая попытка отдать торговлю лекарствами супермаркетам и бензоколонкам, пишет врач и телеведущий Петерис Апинис на портале Delfi.lv.

В Риге латышей — меньше половины; а в Латвии сколько?

13:04

Важно

В начале прошлого года 63,5% населения Латвии по национальности были латышами, о чём свидетельствует информация, собранная Центральным статистическим управлением (ЦСУ).

Для мотивации работников в прошлом году выплачено премий на 9,6 миллиона евро; у кого больше?

12:54

Важно

В прошедшем году правительство много рассуждало о том, где бы сэкономить. Но, если собрать воедино данные от всех 14 министерств, приходится сделать вывод, что премий, денежных наград и доплат в госаппарате режим экономии не коснулся. На это потрачено 9,6 миллиона евро. Впрочем, в разных ведомствах ситуация разная, сообщает портал TV3 Ziņas.

Latvenergo начнёт предлагать услугу по проверке электропроводки

12:23

Важно

Услугу начнут предлагать клиентам бренда Elektrum в первом квартале нынешнего года. Об этом сообщил в обзоре рынка электроэнергии от Latvenergo руководитель отдела по управлению новыми продуктами данного предприятия Эдгар Стродс.

Курдскому придан статус госязыка, а Наврузу — официального праздника: новости из Сирии

12:18

Важно

Армия, лояльная переходному правительству Сирии, вошла в районы к востоку от Алеппо, откуда отошли курдские военизированные формирования.

«Это может подорвать наше процветание»: Каллас крайне встревожена пошлинами Трампа

12:11

Важно

Еврокомиссар по внешним сношениям Евросоюза Кая Каллас в сети Х выразила крайнюю обеспокоенность введенными президентом США Дональдом Трампом тарифами против ряда европейских стран из-за их позиции по Грендандии. 

В Риге пропала школьница; полиция просит помощи в розыске

12:06

Важно

Рижское Пардаугавское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Кристену Кулакову-Эзермале, сообщила полиция агентству LETA.

