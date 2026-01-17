Чемодан, вокзал, далее везде: инициатива о выдворении нелояльных лиц из Латвии дошла до Сейма

Инициатива, подписанная жителями Латвии, призывает срочно разработать новый закон или исправить действующие нормативные акты, чтобы обеспечить выдворение лиц, нелояльных к государству, и лишение их латвийского гражданства.

Цель инициативы, как заявлено, состоит в том, чтобы создать безопасную среду, устранить угрозы и укрепить безопасность государства. Авторы подчёркивают, что это будет способствовать самосознанию латышей и засвидетельствует неделимость государства в отношении национальных ценностей, территории, законов и языка.

Кроме того, в повестку дня заседания входят поправки к закону об иммиграции.

Поправки соответственно урегулированию ЕС предусматривают усовершенствовать механизм выдачи единого вида на жительство и разрешения на работу для граждан третьих стран, а также уточняют другие условия, связанные с получением ВНЖ.

Согласно директиве ЕС, впредь временные ВНЖ работающих граждан третьих стран не будут аннулироваться, если период безработицы в течение срока действия такого ВНЖ будет не более трёх месяцев, а если иностранец проработал в Латвии дольше двух лет, но допустимый период безработицы продлевается до шести месяцев.

Изменения закона об иммиграции предусматривают уточнение процесса запроса ВНЖ в УДГМ, определяют в качестве предварительного условия законное пребывание в стране, а также определяют процедуру подачи недостающих документов и предусматривают 14-дневный срок, что обеспечивает прозрачный и предсказуемый процессуальный порядок.

Законопроект предусматривает также право делегировать поставщику услуг аутсорсинга приём документов для запроса ВНЖ, а в сомнительных случаях - проверку подлинности документов, поданных для получения визы или ВНЖ.

Кроме того, предусмотрено ввести отдельные существенные ограничения и уточнения, в частности, граждане России и Белоруссии, которые находятся в Латвии с целью учёбы, не смогут запрашивать постоянный ВНЖ, пока действительно их разрешение на учёбу.

Помимо этого, на основании данных за последние годы из закона об иммиграции исключается возможность получить временный ВНЖ путём приобретения беспроцентных государственных ценных бумаг, так как это урегулирование утратило целесообразность.