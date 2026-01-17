Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чемодан, вокзал, далее везде: инициатива о выдворении нелояльных лиц из Латвии дошла до Сейма

© LETA 17 января, 2026 17:43

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник, 20 января, начнёт оценивать инициативу населения с призывом выдворять из Латвии нелояльных людей, о чём свидетельствует повестка дня заседания комиссии.

Инициатива, подписанная жителями Латвии, призывает срочно разработать новый закон или исправить действующие нормативные акты, чтобы обеспечить выдворение лиц, нелояльных к государству, и лишение их латвийского гражданства.

Цель инициативы, как заявлено, состоит в том, чтобы создать безопасную среду, устранить угрозы и укрепить безопасность государства. Авторы подчёркивают, что это будет способствовать самосознанию латышей и засвидетельствует неделимость государства в отношении национальных ценностей, территории, законов и языка.

Кроме того, в повестку дня заседания входят поправки к закону об иммиграции.

Поправки соответственно урегулированию ЕС предусматривают усовершенствовать механизм выдачи единого вида на жительство и разрешения на работу для граждан третьих стран, а также уточняют другие условия, связанные с получением ВНЖ.

Согласно директиве ЕС, впредь временные ВНЖ работающих граждан третьих стран не будут аннулироваться, если период безработицы в течение срока действия такого ВНЖ будет не более трёх месяцев, а если иностранец проработал в Латвии дольше двух лет, но допустимый период безработицы продлевается до шести месяцев.

Изменения закона об иммиграции предусматривают уточнение процесса запроса ВНЖ в УДГМ, определяют в качестве предварительного условия законное пребывание в стране, а также определяют процедуру подачи недостающих документов и предусматривают 14-дневный срок, что обеспечивает прозрачный и предсказуемый процессуальный порядок.

Законопроект предусматривает также право делегировать поставщику услуг аутсорсинга приём документов для запроса ВНЖ, а в сомнительных случаях - проверку подлинности документов, поданных для получения визы или ВНЖ.

Кроме того, предусмотрено ввести отдельные существенные ограничения и уточнения, в частности, граждане России и Белоруссии, которые находятся в Латвии с целью учёбы, не смогут запрашивать постоянный ВНЖ, пока действительно их разрешение на учёбу.

Помимо этого, на основании данных за последние годы из закона об иммиграции исключается возможность получить временный ВНЖ путём приобретения беспроцентных государственных ценных бумаг, так как это урегулирование утратило целесообразность.

«Спасайте детей!» Очередная идея Херманиса о том, как обустроить Латвию, раскритикована

«Меня чуть воровкой не сделали»: покупатели жалуются на продавцов и охранников

Тихановская переедет в Польшу после того, как Литва ослабила её охрану

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская переедет из Литвы в Польшу. Об этом, пишет Deutsche Welle, сообщили AFP несколько источников в команде Тихановской и министерство иностранных дел Польши.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская переедет из Литвы в Польшу. Об этом, пишет Deutsche Welle, сообщили AFP несколько источников в команде Тихановской и министерство иностранных дел Польши.

Государственный контролёр о airBaltic: «Как у государства с надзором? Не очень-то»

Государственный контролёр Эдгар Корчагин в интервью nra.lv TV sarunas рассказал, что в прошлом году Госконтроль завершил ревизию в национальной авиакомпании airBaltic. Однако это не решает вопроса о способности министерств осуществлять надзор за крупными стратегически важными обществами с госкапиталом.

Государственный контролёр Эдгар Корчагин в интервью nra.lv TV sarunas рассказал, что в прошлом году Госконтроль завершил ревизию в национальной авиакомпании airBaltic. Однако это не решает вопроса о способности министерств осуществлять надзор за крупными стратегически важными обществами с госкапиталом.

«Спасайте детей!» Очередная идея Херманиса о том, как обустроить Латвию, раскритикована

Режиссёр Алвис Херманис не даёт обществу заскучать и продолжает фонтанировать идеями, оригинальными и не очень. 

Режиссёр Алвис Херманис не даёт обществу заскучать и продолжает фонтанировать идеями, оригинальными и не очень. 

«Меня чуть воровкой не сделали»: покупатели жалуются на продавцов и охранников

На поведение продавцов и охранников в супермаркетах жалуются довольно часто. С другой стороны, часто и покупатели бывают не без греха. Но это, однако, не повод вести себя так, как описывает в своём посте на платформе "Тредс" Иева. 

На поведение продавцов и охранников в супермаркетах жалуются довольно часто. С другой стороны, часто и покупатели бывают не без греха. Но это, однако, не повод вести себя так, как описывает в своём посте на платформе "Тредс" Иева. 

Трамп грозит пошлинами странам, которые не поддержат претензии США на Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в отношении стран, которые не поддерживают притязания Вашингтона на Гренландию. Об этом американский лидер сказал в пятницу, 16 января, в Белом доме. "Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат (США в вопросе) Гренландии, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу поступить так", - подчеркнул Трамп. Он также назвал себя "королем пошлин".

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в отношении стран, которые не поддерживают притязания Вашингтона на Гренландию. Об этом американский лидер сказал в пятницу, 16 января, в Белом доме. "Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат (США в вопросе) Гренландии, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу поступить так", - подчеркнул Трамп. Он также назвал себя "королем пошлин".

«Проголосую за тех, кто ликвидирует этот маразм»: перенос рабочих дней многим не по нраву

Сегодня, 17 января, в Латвии в государственных и муниципальных учреждениях - рабочая суббота, поскольку 2 января было выходным днём. По этому поводу было выпущено специальное распоряжение Кабмина.

Сегодня, 17 января, в Латвии в государственных и муниципальных учреждениях - рабочая суббота, поскольку 2 января было выходным днём. По этому поводу было выпущено специальное распоряжение Кабмина.

